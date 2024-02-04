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مطالبة بإيجاد بديل لمكب مخلفات مصانع الحجر والرخام

2/4/2024 7:11:12 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 شباط (بترا)- طالبت جمعية مصدري ومنتجي الحجر الطبيعي والبلاط الاردنية (جوستون)، بإيجاد بديل لمكب المخلفات السائلة لمصانع الحجر والرخام (الكمخة)، بعد إغلاقه من قبل أمانة عمان الكبرى.
وقال رئيس الجمعية أحمد أبوسبيت في بيان اليوم السبت، إن "الأمانة" قامت منذ نحو 3 أشهر بإغلاق المكب الواقع في منطقة البيضاء شرق العاصمة عمان نظرا لتجاوزه طاقته الاستيعابية دون إيجاد بديل.
وأوضح أن ناتج عمليات التصنيع اليومية للمصانع العاملة في هذا المجال يقارب 1500متر مربع من المخلفات، مؤكدا ان تأخير ايجاد البديل سيؤثر بيئيا على مناطق شرق عمان، مشيرا إلى أن أغلاق المكب الوحيد أدى الى توقف الكثير من المصانع عن العمل وتضررها بشكل كامل اضافة الى رفع كلف الانتاج، ما سيؤثر سلبا على عمليات التصدير وارتفاع الاسعار.
--(بترا)
س ص/ أ أ/اح
03/02/2024 14:25:35

MENAFN04022024000117011021ID1107807303

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