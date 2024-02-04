107 شهداء و 165 مصابا بمجازر إسرائيلية بغزة خلال يوم واحد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 3 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد المدنيين في قطاع غزة أسفرت عن 107 شهداء و 165 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 27238 شهيدا و 66452 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
ولليوم 120 من العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليها.
--(بترا)
أ ش/ ي ف/ أ أ/اح
03/02/2024 14:23:13
MENAFN04022024000117011021ID1107807302
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