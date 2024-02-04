107 شهداء و 165 مصابا بمجازر إسرائيلية بغزة خلال يوم واحد

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 3 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد المدنيين في قطاع غزة أسفرت عن 107 شهداء و 165 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 27238 شهيدا و 66452 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

ولليوم 120 من العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليها.

--(بترا)

أ ش/ ي ف/ أ أ/اح

03/02/2024 14:23:13