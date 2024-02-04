انطلاق فعاليات الملتقى التعليمي الثالث الخاص بالمناهج والتعليم العام والعالي

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 3 شباط (بترا) عامر حياصات- انطلقت اليوم السبت فعاليات الملتقى التعليمي الثالث الخاص بالمناهج والتعليم العام والتعليم العالي والمهارات المهنية تحت عنوان "منظومة التعليم في الاردن واقع وتحديات" بهدف تسليط الضوء على واقع منظومة التعليم العام والعالي الاردني وفرص تطويره وتحديثه المستقبلية.

وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران خلال رعايته المتلقى، إن المنظومة التعليمية يجب أن تتوجه نحو التعلم المدمج، الذي يدمج التعلم الإلكتروني بالتعلم الوجاهي، وإعادة هيكلة التعليم للانتقال من السردية إلى بناء الفكر الخلاق والذكاء، مضيفًا أن هذا يتطلب تدريب المدرسين على استخدام الوسائط المبرمجة، والكم الهائل من البيانات، واستحداث منصة مؤهلة لتعليم متزامن وغير متزامن، ما يسهم في التعلم عن بعد، والتعلم مدى الحياة.

وقال بدران، إن "رأس المال البشري الحقيقي يكمن في تنمية مهارة التفكير لتحقيق مجتمع المعرفة والبحث العلمي، وكيفية تحويل مخرجاته إلى تكنولوجيا، والقدرة على تنمية الفكر الخلاق في الإبداع والابتكار، لتعزيز الإنتاج والاعتماد على الذات، وكيفية التحول من مجتمع ريعي إلى مجتمع منتج"، مؤكدا أننا "بحاجة للانتقال من ثقافة إدارة الأزمات إلى ثقافة إدارة التغيير والمخاطر، وهذا يحتاج إلى تغيير العقليات المتمترسة خلف ثقافة الماضي وتجديدها لتساير الحداثة والمعاصرة".

وأكد أهمية إحداث تغيير جذري في المنظومة التعليمية لتأمين عقلية أكثر ديناميكية، تنمي التساؤل والاستقصاء والتحليل الاستنتاجي: كيف أتعلم؟ كيف أفكر وأخطط وأجرب وأستنتج؟ كيف أنمي مهاراتي؟ وكيف أبدع وأبتكر؟ وذلك لتحقيق أعمدة اليونسكو الأربعة الرئيسة للتعليم في القرن الحادي والعشرين كما وضعتها لجنة جاك ديلور: أتعلم لأكون، أتعلم لأعرف، أتعلم لأعمل، وأتعلم كيف أعيش مع الآخرين".

واعتبر بدران أن على المنظومة التعليمية أن تكون ذات رؤية عصرية لتجديد نفسها، وإخراج أجيال تتمتع بالمهارات والكفاءات المعاصرة التي تتجدد من خلال التعلم مدى الحياة لسد حاجات المجتمع في عالم سريع التغير، لبناء جيل مبدع يستطيع مجابهة تحديات المستقبل، قائلا "نحن بحاجة إلى تعليم أقل وتعلم أكبر لبناء مهارات التفكير، والانتقال إلى مدارات الاكتشاف والتساؤل والتأمل".

من جهته قال رئيس الجامعة الاردنية الدكتور نذير عبيدات، ان حياة الانسان وعقله اصبحت اكبر بكثير من كتاب حيث اصبحنا بحاجة الى مناهج أكثر أهمية من كتاب لم يعد مقياسا لمعدل الذكاء بين افضل واسوأ طالب في الصف حيث بات الطالب بحاجة الى التعلم من منظور تحفيزي ونفسي لنخلق جيلا واعيا مثقفا .

واضاف عبيدات، ان اصلاح نظام التعليم لابد ان يفضي ويتناسب بشكل افضل مع المجتمع الحديث وهذا يفرض علينا التفكير بالمستقبل الذي قد لا يكون بعيدا عنا اليوم، مشيرا الى أنه مع تطور العلم لابد للانسان ان يعيش حياه افضل في المستقبل ويمتلك القدرة على العمل ما يتطلب اعداد اجيال بطريقة قادرة على مواجهة التحديات.

بدوره قال رئيس المجلس الاعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محي الدين توق، ان المركز بدأ عام 2020 بإصدار المناهج المدرسية الجديدة معتمدا المنحى التكاملي الذي يعد اسلوب تعلم يستند الى الربط بين المعارف والعلوم والتكنولوجيا ما يؤهل الشباب لسوق العمل والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية الفاعلة وفقا لأعلى المعايير المحلية والعالمية مما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والتوجهات والاولويات الوطنية.

واضاف، خلال هذة السنوات القليلة الماضية حقق المركز العديد من الانجازات المهمه ابرزها تطوير مناهج رياض الاطفال التطوري والرياضيات والعلوم والتربية الاسلامية من الصفوف الاول وحتى الثاني عشر حيث تم اسنادها بافضل المناهج العالمية، كما قام المركز بتدريب العديد من المرشدين والمشرفين لنقل ما اكتسبوه الى المعلمين، كما وقع المركز عددا من مذكرات التعاون مع مؤسسات حكومية ومحلية وعالمية من اجل تطوير المناهج.

بدوره، قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة إن هناك اختلافا كبيرا في جودة التعليم وتنوع البرامج الأكاديمية والحداثة بين الجامعات في الدول العربية، مشيرا الى أن الدول العربية بعمومها تنفق أقل من 1 بالمئة من إجمالي الدخل القومي على البحث العلمي.

وقال، أصبح للمعرفة ورأس المال البشري في عصر التكنولوجيا ومجتمعات المعرفة والاقتصاد الرقمي دورا مهما في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، لافتا إلى أن للجامعات العربية مساهمة واضحة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية كونها حاضنة للأفكار والحلول للمشكلات العالمية، ومُنتجة للقوى العاملة ذات المهارات العالية، ما يجعلها قادرة على إحداث أثر إيجابي في بناء المجتمعات.

وقدم سلامة إيجازا حول دور اتحاد الجامعات العربية في النهوض بالتعليم العالي في الوطن العربي، ودور الجامعات في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وربط القرارات الحكومية بمخرجات البحث العلمي في الجامعات، وتعزيز سياسات التعليم والاستثمار في التعليم، وإدماج التعليم الإلكتروني.

وأضاف، إن العالم اليوم يعيش عصر الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، اللتين تعتمدان على الذكاء الصناعي وتكنولوجيا النانو وتحليل البيانات الضخمة، موضحا أن 50 بالمئة من الوظائف التقليدية ستختفي في الأعوام القادمة وستظهر وظائف وفرص عمل جديدة تعتمد على الريادة والابتكار والإبداع.

وأشار الى أن الجامعات تتجه إلى تغيير طرق التدريس من خلال مواكبة التطورات والمستجدات التكنولوجية وتوظيفها في الممارسات التعليمية، وإكساب المعلمين المهارات المطلوبة.

وأشار الى مشروع مُعامل التأثير العربي الذي يعمل عليه اتحاد الجامعات، ومشروع تطوير الدوريات العربية، ومشروع الصندوق العربي لتمويل البحث العلمي، موضحا أن خطة الاتحاد الاستراتيجية للأعوام 2019-2032، تركز على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما تلك المتعلقة بالتعليم الشامل والمنصف، ومواكبة المستجدات وتحقيق المعايير العالمية في التعليم العالي ومخرجاته.

ويناقش الملتقى الذي تنظمه مؤسسة الياسمين للدورات التدريبية بالتشارك مع الجامعة الاردنية عدة محاور منها

"منظومة التعليم إلى أين"، و "إضاءات تربوية من القطاعين العام والخاص على مهارات السوق والمناهج والتعلم الرقمي" و "التحديات المالية والتعليمية للجامعات الأردنية" و "استراتيجية هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية".

ويشارك في الملتقى إضافة الى اتحاد الجامعات العربية والجامعة الأردنية كل من: جامعات الهاشمية واليرموك والطفيلة التقنية ومؤتة وعجلون الوطنية والعلوم والتكنولوجيا والبترا والزيتونة وجامعة فيلادلفيا، إضافة إلى المركز الوطني لتطوير المناهج، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ومؤسسة التدريب المهني، والمؤسسة الوطنية للتشغيل والتدريب، وصندوق حياة للتعليم، وجو اكاديمي، وبايونير أكاديمي.

-- (بترا)

ع ح/ ن ح/اح



03/02/2024 14:21:21