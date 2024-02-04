القبول الموحد: استقبال طلبات التسجيل بالجامعات الرسمية للناجحين بتكميلية التوجيهي غدا

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عمان 3 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تقديم طلبات القبول الموحد للناجحين في للدورة التكميلية "توجيهي 2024"، سيبدأ يوم غد الأحد، مشيرة الى الانتهاء من تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها الموقع الإلكتروني للوحدة خاصةً التخصصات المطروحة للقبول بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 .

وقالت الوحدة في بيان اليوم السبت إن عدد التخصصات المطروحة لمرحلة البكالوريوس (371)، وللدبلوم المتوسط (148) تخصصاً، لافتة الى أن موقع الوحدة يتضمن نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ووضع التخصص من حيث كونه راكداً أو مشبعاً أو مطلوباً كما ورد من ديوان الخدمة المدنية.

ودعت الوحدة الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة للدورة التكميلية وأولياء أمورهم الى تصفح موقعها من خلال الرابط: () للاطلاع على البيانات والمعلومات التي تهمهم مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للقبول في الدورة الصيفية الماضية 2023-2024 ، والأسئلة الأكثر تكراراً، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية تقديم طلب القبول الموحد، وآلية دفع رسم تقديم الطلب من خلال قنوات خدمة الدفع الإلكتروني "إي-فواتيركم"، إضافةً إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع.

--(بترا)

أ ر/ أ أ/اح

03/02/2024 13:07:56