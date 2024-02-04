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شهداء برصاص قناصة الاحتلال بغزة والأونروا تحذر من تفاقم المجاعة بالقطاع

2/4/2024 7:11:07 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 3 شباط (بترا)- استشهد فلسطينيان واصيب 3 آخرون اليوم السبت، برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند مفترق حي النصر غرب مدينة غزة.
وبحسب مصادر طبية فلسطينية، ارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف الاحتلال منزل يعود لعائلة حجازي في رفح فحر اليوم إلى 22.
كما اعتقلت قوات الاحتلال العديد من المواطنين في حي تل الهوى بمدينة غزة واجبرت آخرين على إخلاء منازلهم والنزوح إلى دير البلح وسط قطاع غزة.
الى ذلك، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الاونروا، إن الأسر في قطاع غزة تعاني من الجوع الشديد مع تفاقم خطر المجاعة يوما بعد يوم.
واشارت الأونروا في تصريح صحفي، الى انها قامت بتسليم الطحين لأكثر من 350 ألف أسرة، لكن الإمدادات لا تلبي الاحتياجات غير المسبوقة والقيود المفروضة على الوصول تمنع تسليم المساعدات في شمال غزة.
وأكدت أن الناس يصطفون لساعات طويلة في قطاع غزة من أجل الحصول على قطعة خبز فقط.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
03/02/2024 12:41:06

MENAFN04022024000117011021ID1107807298

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