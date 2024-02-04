شهداء برصاص قناصة الاحتلال بغزة والأونروا تحذر من تفاقم المجاعة بالقطاع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 3 شباط (بترا)- استشهد فلسطينيان واصيب 3 آخرون اليوم السبت، برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند مفترق حي النصر غرب مدينة غزة.
وبحسب مصادر طبية فلسطينية، ارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف الاحتلال منزل يعود لعائلة حجازي في رفح فحر اليوم إلى 22.
كما اعتقلت قوات الاحتلال العديد من المواطنين في حي تل الهوى بمدينة غزة واجبرت آخرين على إخلاء منازلهم والنزوح إلى دير البلح وسط قطاع غزة.
الى ذلك، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الاونروا، إن الأسر في قطاع غزة تعاني من الجوع الشديد مع تفاقم خطر المجاعة يوما بعد يوم.
واشارت الأونروا في تصريح صحفي، الى انها قامت بتسليم الطحين لأكثر من 350 ألف أسرة، لكن الإمدادات لا تلبي الاحتياجات غير المسبوقة والقيود المفروضة على الوصول تمنع تسليم المساعدات في شمال غزة.
وأكدت أن الناس يصطفون لساعات طويلة في قطاع غزة من أجل الحصول على قطعة خبز فقط.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
03/02/2024 12:41:06
MENAFN04022024000117011021ID1107807298
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