الإعلام الرياضي العربي والآسيوي يفرد مساحات للتغني بنتائج النشامى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 3 شباط (بترا)- أفردت وسائل الإعلام العربية والآسيوية، مساحات واسعة للحديث عن منتخب "النشامى"، وما حققه من انجاز بوصوله حتى الآن إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
وتحدثت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة باسهاب عن تأهل منتخب النشامى إلى الدور نصف النهائي واصفة التأهل بالمستحق بعد العرض الجيد الذي قدمه اللاعبون.
واقبلت وسائل الإعلام العربية والآسيوية على إجراء مقابلات مع لاعبي ومدربي المنتخب عقب نهاية المباراة مباشرة، كما افردت مساحات واسعة لاحقا لاستضافة المحللين الذين تحدثوا باسهاب عن المنتخب وما حققه من انجاز.
وقال الإعلامي اللبناني باسم الرواس، إن المنتخب الأردني خالف التوقعات ونجح عن جدارة واستحقاق ببلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا وهذا يعد انجازا، متمنيا التوفيق للمنتخب في المرحلة التالية.
من جهته، اثنى الصحفي الرياضي المصري محمد العابد، على المنتخب الأردني، مؤكدا أن التغطية الإعلامية المكثفة لهذا المنتخب جاءت بعد سلسلة النتائج الرائعة التي حققها خلال مبارياته التي خاضها.
وتصدر منتخب النشامى عناوين الصحف العربية والآسيوية بعد نتائحه المتميزة بالبطولة.
يشار إلى أن المنتخب الوطني يلتقي يوم الثلاثاء المقبل مع منتخب كوريا الجنوبية في مباراة نصف النهائي بكأس آسيا.
--(بترا)
خ خ/ أ أ / س س
03/02/2024 12:18:54
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