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الإعلام الرياضي العربي والآسيوي يفرد مساحات للتغني بنتائج النشامى

2/4/2024 7:11:05 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 3 شباط (بترا)- أفردت وسائل الإعلام العربية والآسيوية، مساحات واسعة للحديث عن منتخب "النشامى"، وما حققه من انجاز بوصوله حتى الآن إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
وتحدثت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة باسهاب عن تأهل منتخب النشامى إلى الدور نصف النهائي واصفة التأهل بالمستحق بعد العرض الجيد الذي قدمه اللاعبون.
واقبلت وسائل الإعلام العربية والآسيوية على إجراء مقابلات مع لاعبي ومدربي المنتخب عقب نهاية المباراة مباشرة، كما افردت مساحات واسعة لاحقا لاستضافة المحللين الذين تحدثوا باسهاب عن المنتخب وما حققه من انجاز.
وقال الإعلامي اللبناني باسم الرواس، إن المنتخب الأردني خالف التوقعات ونجح عن جدارة واستحقاق ببلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا وهذا يعد انجازا، متمنيا التوفيق للمنتخب في المرحلة التالية.
من جهته، اثنى الصحفي الرياضي المصري محمد العابد، على المنتخب الأردني، مؤكدا أن التغطية الإعلامية المكثفة لهذا المنتخب جاءت بعد سلسلة النتائج الرائعة التي حققها خلال مبارياته التي خاضها.
وتصدر منتخب النشامى عناوين الصحف العربية والآسيوية بعد نتائحه المتميزة بالبطولة.
يشار إلى أن المنتخب الوطني يلتقي يوم الثلاثاء المقبل مع منتخب كوريا الجنوبية في مباراة نصف النهائي بكأس آسيا.
--(بترا)
خ خ/ أ أ / س س
03/02/2024 12:18:54

MENAFN04022024000117011021ID1107807297

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