مزارعون: طرق زراعية بالطفيلة تعاني من التصدعات واتساع الحفر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 3شباط ( بترا)- أكد العديد من المزارعين أن طرقا زراعية في مدينة الطفيلة والعالي والعين البيضاء وارحاب والسلع وغيرها في المحافظة تعاني من التصدعات واتساع الحفر والمطبات وصعوبة اجتيازها بالمركبات.
وقال المزارعون لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن طرقا فرعية وزراعية بمختلف مناطق الطفيلة تعاني من التصدعات والسيول الجارفة على مدار المواسم المطرية الماضية.
وطالبوا وزارة الأشغال العامة ومجلس محافظة الطفيلة والجهات ذات العلاقة، بضرورة إدراج حزمة من الطرق الزراعية في بصيرا وقصبة الطفيلة على خطط الصيانة للعام الحالي،لتأهيلها أمام حركة المرور وتسهيل وصول المزارعين لحقولهم الزراعية
وأشار المزارعون وأصحاب قطع الأراضي في مناطق العالي وعيمة وبساتين الطفيلة، الى أن الطرق النافذة لمناطق العالي وعيمة والمنصورة والبحرات وغيرها تضرر بسبب فيضانات مياه الأمطار والعوامل الطبيعية الأخرى، ما يتطلب صيانتها لتمكين المزارعين من الوصول لمزارعهم ونقل منتوجاتهم ومستلزماتهم الزراعية بكل يسر وسهولة.
من جهته، أكد مدير الأشغال العامة في الطفيلة المهندس عمار الحجاج، أنه سيتم العام الحالي تنفيذ عدة طرق زراعية من خلال موازنات مجلس المحافظة، لتسهيل وصول المزارعين لحقولهم الزراعية، فيما فرق ميدانية من كوادر الأشغال العامة تعمل على صيانة هذه الطرق ورفدها بمستلزمات العملية المرورية.
وأوضح، أن وزارة الأشغال العامة تولي الطرق الزراعية كل الاهتمام ضمن خططها السنوية، لافتا الى ان المديرية نفذت خلال الأعوام الماضية العديد من الطرق الزراعية في مختلف مناطق المحافظة.
--( بترا)
س.م/ أ أ / س س
03/02/2024 12:17:28
MENAFN04022024000117011021ID1107807296
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.