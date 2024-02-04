مزارعون: طرق زراعية بالطفيلة تعاني من التصدعات واتساع الحفر

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 3شباط ( بترا)- أكد العديد من المزارعين أن طرقا زراعية في مدينة الطفيلة والعالي والعين البيضاء وارحاب والسلع وغيرها في المحافظة تعاني من التصدعات واتساع الحفر والمطبات وصعوبة اجتيازها بالمركبات.

وقال المزارعون لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن طرقا فرعية وزراعية بمختلف مناطق الطفيلة تعاني من التصدعات والسيول الجارفة على مدار المواسم المطرية الماضية.

وطالبوا وزارة الأشغال العامة ومجلس محافظة الطفيلة والجهات ذات العلاقة، بضرورة إدراج حزمة من الطرق الزراعية في بصيرا وقصبة الطفيلة على خطط الصيانة للعام الحالي،لتأهيلها أمام حركة المرور وتسهيل وصول المزارعين لحقولهم الزراعية

وأشار المزارعون وأصحاب قطع الأراضي في مناطق العالي وعيمة وبساتين الطفيلة، الى أن الطرق النافذة لمناطق العالي وعيمة والمنصورة والبحرات وغيرها تضرر بسبب فيضانات مياه الأمطار والعوامل الطبيعية الأخرى، ما يتطلب صيانتها لتمكين المزارعين من الوصول لمزارعهم ونقل منتوجاتهم ومستلزماتهم الزراعية بكل يسر وسهولة.

من جهته، أكد مدير الأشغال العامة في الطفيلة المهندس عمار الحجاج، أنه سيتم العام الحالي تنفيذ عدة طرق زراعية من خلال موازنات مجلس المحافظة، لتسهيل وصول المزارعين لحقولهم الزراعية، فيما فرق ميدانية من كوادر الأشغال العامة تعمل على صيانة هذه الطرق ورفدها بمستلزمات العملية المرورية.

وأوضح، أن وزارة الأشغال العامة تولي الطرق الزراعية كل الاهتمام ضمن خططها السنوية، لافتا الى ان المديرية نفذت خلال الأعوام الماضية العديد من الطرق الزراعية في مختلف مناطق المحافظة.

--( بترا)

س.م/ أ أ / س س

03/02/2024 12:17:28