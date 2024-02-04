قطر تستقبل الدفعة 12 من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 3 شباط (بترا)- استقبلت قطر الليلة الماضية، الدفعة الثانية عشرة من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة، تمهيدا لعلاجهم بالدوحة ضمن مبادرة أمير البلاد لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع.

وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، إنه لا يخفى على أحد الظروف الصعبة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهدافه بشكل متعمد للبنية التحتية الصحية في القطاع، الأمر الذي أدى إلى شلل شبه كامل للمستشفيات والمرافق الصحية هناك.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن هناك العديد من الصعوبات اللوجستية التي تواجه عملية نقل الجرحى الفلسطينيين، إلا أنه يتم تجاوزها بالتعاون مع الأشقاء سواء من داخل قطاع غزة مثل، الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية، أو من خلال الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصحة القطرية والهلال الأحمر القطري ووزارة الخارجية.

وأكدت أن التحدي الأكبر الذي يواجه عملية نقل الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، يكمن في تأخر إصدار التصاريح الأمنية، موضحة أنه يجري العمل على تجاوز ذلك من خلال التعاون مع المعنيين في مصر.

وأشارت الوزيرة إلى التعاون والتنسيق مع الجانبين الإيطالي والفرنسي بهدف تخفيف الوضع الإنساني الكارثي جراء الحرب في غزة، لا سيما في المجالين الصحي والإغاثي، حيث لكلا الدولتين مستشفيين عائمين في مرفأ العريش المصري، لافتة إلى أن المستشفى الإيطالي قد أنهى مهمته الأربعاء الماضي، ويحمل على متنه طواقم طبية قطرية ترافق الجرحى الفلسطينيين في رحلتهم إلى العاصمة الإيطالية روما.

--(بترا)





م ف/ أ أ / س س

03/02/2024 11:06:17