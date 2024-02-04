اختتام دورة الوقاية الإشعاعية المتخصصة لكوادر سلاح الجو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 شباط (بترا)-اختتمت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الوقاية الإشعاعية، بمشاركة 16 متدربا من منتسبي سلاح الجو الملكي الأردني.

وأشاد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة خلال اختتام الدورة التي عقدت اخيرا، بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع خاصة في مجال العمل الإشعاعي.

وقال إن الدورة التدريبية جاءت بهدف تعزيز الوعي في مجال الوقاية الاشعاعية وتطوير قدرات المشاركين في هذا المجال.

وأكد حرص الهيئة على مشاركة كوادرها في الدورات التدريبية المتخصصة وتمكينهم من نقل المعرفة وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة القطاع.

من جهته، أشار مدير الوقاية الإشعاعية في الهيئة المهندس أحمد حمدان، الى أن محاور الدورة شملت المبادئ الأساسية للوقاية الاشعاعية وطرق الكشف عن الاشعة المؤينة وقياسها وتصنيفها، والتحكم الرقابي بمصادر الأشعة والآثار البيولوجية المنبثقة عنها.

وبين أنها هدفت إلى توضيح حدود الجرعات الإشعاعية المسموح بها وأهمية توفير الوقاية الإشعاعية للعاملين وللجمهور على حد سواء، إلى جانب تخطيط الاستجابة للطوارئ الإشعاعية ومصادر التصوير الإشعاعي الصناعي.

واختتمت الدورة بتمرين عملي على استخدام أجهزة الكشف الإشعاعي المتنقلة.

بدورهم، أشاد المشاركون بتعاون الهيئة لعقد الدورة التدريبية من اجل تعزيز قدراتهم في مجال الوقاية الإشعاعية وتفاعلوا خلال مشاركتهم في الدورة التدريبية.

ووزع السعايدة الشهادات على المشاركين في الدورة.

--(بترا)

م ف/ أ أ / س س

03/02/2024 10:22:29