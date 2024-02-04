اختتام دورة الوقاية الإشعاعية المتخصصة لكوادر سلاح الجو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 شباط (بترا)-اختتمت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الوقاية الإشعاعية، بمشاركة 16 متدربا من منتسبي سلاح الجو الملكي الأردني.
وأشاد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة خلال اختتام الدورة التي عقدت اخيرا، بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع خاصة في مجال العمل الإشعاعي.
وقال إن الدورة التدريبية جاءت بهدف تعزيز الوعي في مجال الوقاية الاشعاعية وتطوير قدرات المشاركين في هذا المجال.
وأكد حرص الهيئة على مشاركة كوادرها في الدورات التدريبية المتخصصة وتمكينهم من نقل المعرفة وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة القطاع.
من جهته، أشار مدير الوقاية الإشعاعية في الهيئة المهندس أحمد حمدان، الى أن محاور الدورة شملت المبادئ الأساسية للوقاية الاشعاعية وطرق الكشف عن الاشعة المؤينة وقياسها وتصنيفها، والتحكم الرقابي بمصادر الأشعة والآثار البيولوجية المنبثقة عنها.
وبين أنها هدفت إلى توضيح حدود الجرعات الإشعاعية المسموح بها وأهمية توفير الوقاية الإشعاعية للعاملين وللجمهور على حد سواء، إلى جانب تخطيط الاستجابة للطوارئ الإشعاعية ومصادر التصوير الإشعاعي الصناعي.
واختتمت الدورة بتمرين عملي على استخدام أجهزة الكشف الإشعاعي المتنقلة.
بدورهم، أشاد المشاركون بتعاون الهيئة لعقد الدورة التدريبية من اجل تعزيز قدراتهم في مجال الوقاية الإشعاعية وتفاعلوا خلال مشاركتهم في الدورة التدريبية.
ووزع السعايدة الشهادات على المشاركين في الدورة.
--(بترا)
م ف/ أ أ / س س
03/02/2024 10:22:29
MENAFN04022024000117011021ID1107807284
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