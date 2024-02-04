المغرب: إنقاذ 104 من المهاجرين غير الشرعيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 شباط (بترا) -انقذت خفر السواحل المغربية 104 من المهاجرين غير الشرعيين ينتمون لبعض الدول الأفريقية، كانوا على متن قارب كان يعتزم الوصول بهم إلى جزر الكناري.
وبحسب بيان للقوات المسلحة نقلته وكالة الأنباء المغربية، الليلة الماضية، فإن الأشخاص الذين تم أنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم إلى السلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت الشهر الماضي أن ما يقرب من 100 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا في وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط منذ بداية عام 2024، وهذا ضعف أعداد الوفيات غرقًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي
--(بترا)
ي ف / س س
03/02/2024 09:50:12
MENAFN04022024000117011021ID1107807283
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.