المغرب: إنقاذ 104 من المهاجرين غير الشرعيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 شباط (بترا) -انقذت خفر السواحل المغربية 104 من المهاجرين غير الشرعيين ينتمون لبعض الدول الأفريقية، كانوا على متن قارب كان يعتزم الوصول بهم إلى جزر الكناري.

وبحسب بيان للقوات المسلحة نقلته وكالة الأنباء المغربية، الليلة الماضية، فإن الأشخاص الذين تم أنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم إلى السلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت الشهر الماضي أن ما يقرب من 100 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا في وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط منذ بداية عام 2024، وهذا ضعف أعداد الوفيات غرقًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي

--(بترا)

ي ف / س س

03/02/2024 09:50:12