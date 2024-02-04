النشامى يضمن مليون دولار جائزة الوصول للدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 3 كانون الثاني (بترا) -ضمن المنتخب الوطني لكرة القدم، الحصول على مبلغ مليون دولار، جائزة الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.

وكان المنتخب الوطني بلغ الدور نصف النهائي بعد فوزه امس على منتخب طاجكستان بنتيجة 1-0 في مباراة دور الثمانية من البطولة التي تستمر في الدوحة حتى العاشر من الشهر الحالي.

ويعتبر وصول المنتخب الوطني لكرة القدم إلى هذا الدور انجازا غير مسبوق في البطولة القارية التي سبق وان وصل فيها المنتخب الوطني لكرة القدم في سنوات ماضية إلى دور الثمانية قبل أن ينجح في هذه النسخة من بلوغ الدور نصف النهائي في انجاز جديد بانتظار مواصلة البحث عن النهائي.







ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس آسيا في رحلة البحث عن الوصول للمباراة النهائية.

وعاش لاعبو المنتخب الوطني فرحة كبيرة ليلة امس بعد الفوز على طاجكستان، حيث احتفل نجوم المنتخب في غرفة الملابس باستاد احمد بن علي، قبل أن يكملوا الاحتفالات في الفندق الذي يقيمون فيه، بمشاركة عدد من الجماهير التي عبرت عن فرحتها بهذا الانجاز.

ومنح المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة لاعبيه فرصة الخروج من الفندق والتجول في الدوحة لعدة ساعات تقديرا لما بذلوه من جهد في سبيل تحقيق الوصول إلى هذه المرحلة من البطولة.

كما خصص اتحاد الكرة مكافآت مالية للاعبين نظير هذا الانجاز، اذ حصل نجوم المنتخب على مكافأة التأهل إلى الدور الثاني ودور الثمانية بانتظار مكافآت الفوز على طاجكستان.

كما خصص اتحاد الكرة مكافآت مالية أكبر في حال الفوز يوم الثلاثاء المقبل على المنتخب الكوري الجنوبي.

وكان سوق واقف في الدوحة قد شهد ليلة امس احتفالات أردنية كبيرة نظمها أبناء الجالية الأردنية في قطر، والجمهور الأردني القادم من الاردن احتفالا بالإنجاز التاريخي المتمثل ببلوغ الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

--(بترا)





خ خ / س س





03/02/2024 08:36:18