وصول فيلمالحِمْلمن إنتاج الإعلام العسكري لنصف النهائي بـ 3 مهرجانات دولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- وصل الفيلم السينمائي "الحمل" من إنتاج مديرية الإعلام العسكري لهذا العام مع عدد من الأفلام العالمية ضمن فئة الأفلام القصيرة، إلى التصفيات نصف النهائية التي اعتمدتها إدارة مهرجاني "أونيروس السينمائي" و"نيويورك السينمائي" الدوليين في الولايات المتحدة الأميركية- ولاية نيويورك، بعد قبوله واختياره خلال منافسات شهر كانون الثاني لهذا العام في المهرجانين.

كما وصل فيلم"الحمل" الى التصفيات النهائية في مهرجان "CKF السينمائي الدولي" في المملكة المتحدة - العاصمة لندن عن فئة الأفلام القصيرة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الأفلام التي ستستمر للمراحل التالية خلال الشهر الحالي وحتى منتصف نيسان المقبل.

يشار الى أن فيلم "الحمل" الأردني وصل لهذه المرحلة مع فيلمين إماراتي وتركي من منطقة الشرق الأوسط ضمن نفس الفئة للتنافس مع 78 فيلما عالميا وصلت لهذه المرحلة في مهرجان أونيروس و76 فيلما في مهرجان نيويورك الدولي.

وضمن منافسات مهرجان "CKF" أصبح فيلم " الحمل" الفيلم العربي والشرق أوسطي الوحيد على لائحة التنافس للمراحل القادمة والتي انحصرت في 16 فيلما على مستوى العالم.

وقال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى عبد الحليم الحياري في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن فكرة إنتاج فيلم "الحمل " السينمائي أتت لتنفيذ رؤية القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الإعلامية تجاه استخدام جميع الوسائل الاتصالية والاستفادة من الدور الهام للفن للوقاية والتوعية من خطر آفة المخدرات التي تعاني منها العديد من المجتمعات في المنطقة والعالم، وكذلك كشف حقيقة واقع تجار المخدرات والعصابات والمهربين الذين يستغلون ضعف الوعي المجتمعي لدى الناس للإيقاع بهم في قبضتهم والفتك بهم بشتى أشكال العنف ضد الإنسانية.

وأضاف، أن الخطة الإنتاجية للفيلم هدفت بكافة مراحلها إلى ترجمة الرؤية التوعوية الهادفة على الفيلم وتجسيدها بالقصة الدرامية وإيصال واقع الحياة المؤلم الذي تعيشه هذه العائلات التي فتكت بها آفة المخدرات من خلال توفير كافة الإمكانات المتاحة لفريق العمل العسكري في إنتاج مشروع الفيلم.

من جهته، أوضح مخرج وكاتب سيناريو الفيلم، الرائد محمد جميل التويجر، أن فلسفة القصة الدرامية بنيت من الحكمة القديمة: إن "الهلاك يبدأ بفكرة شيطانية.. فإما أن تتركها وتنجو.. وإما أن تلحقها فتهلك "فبني التصور الدرامي لشخصية الخير "أبو عمر" الرجل الخمسيني البسيط وهو يقاوم المخططات الشيطانية لـ "عوده" شخصية الشر الذي يسعى بكل الوسائل لاستدراج أبو عمر للعمل معه وإيقاعه في قبضة العصابات الإجرامية الخارجة عن القانون، وينتج من تطور هذه الأحداث الدرامية قصة الخيانة والغدر وهلاك الإنسان وهو يجري خلف طمعه والرضوخ لوساوس شيطانه".

وكان لمشاركة باقة من الفنانين الأردنيين الواعدين الأثر الكبير في إنجاح الفيلم، منهم الفنان " تيسير البريجي " والفنان " شادي موسى " والفنانة" رابعة السدر " وعدد من الشباب الواعد في المجال الفني.

يذكر أن فيلم " الحمل" أنتج ولأول مرة بشكل كامل من مديرية الإعلام العسكري، ونفذه المركز الإعلامي العسكري كتابة وإخراجا وإنتاجا وتصويرا ومونتاجا من قبل الكوادر العسكرية الإعلامية العاملة فيه.

--(بترا)

ل م/ أ أ / س س

04/02/2024 12:00:28