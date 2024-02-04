العليا لمتابعةالكنائس: اعتداءات المستوطنين على رجال الدين خطة لتفريغ فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا) - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الدكتور رمزي خوري، إن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال في قطاع غزة، والاعتداءات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والاعدامات الميدانية في الضفة بما فيها القدس، استكمال لسيناريو المخططات الإسرائيلية لتفريغ فلسطين من سكانها.

وأكد خوري في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن إسرائيل مستمرة في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وما زالت آلياتها تستهدف بصورة وحشية الأطفال والنساء والمدنيين في جميع انحاء القطاع، مشيرا إلى أن الهجمات تصاعدت بشكل كبير بعد قرارات محكمة العدل الدولية، ما يعكس تمادي إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على القانون الدولي.

ونددت اللجنة بالقرارات السياسية لإنهاء القضايا الأساسية للقضية الفلسطينية، واضعاف عمل ودور وكالة الاونروا وقطع التمويل عنها، وإلغاء حق العودة للاجئين، الى جانب قرار مجلس النواب الأميركي بحظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الى الولايات المتحدة الأميركية واضعاف دورها التمثيلي للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن ما يحدث تواطؤ لخدمة التوجه الإسرائيلي في تصفية القضية الفلسطينية.

ودانت اللجنة في بيانها اعتداء مستوطنين متطرفين على رئيس الآباء البندكتين، رئيس دير رقاد العذراء مريم، خلال مروره في ازقة البلدة القديمة في القدس المحتلة، والتلفظ بإهانات وشتائم للديانة المسيحية ورموزها، موضحة ان هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين، بالتنكيل والضرب والشتم من قبل المستعمرين، إضافة الى ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية والتي وثقتها اللجنة الرئاسية.

وأكدت اللجنة الحاجة الملحة لتدخل فوري وعاجل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الامن لوضع حد للجرائم الفاشية الإسرائيلية، داعية كنائس العالم للضغط على حكوماتها لوضع حد لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ووقف جميع اشكال العنف الطائفي والعنصري التي ينفذها المستعمرون بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

ووثقت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والكنائس خلال العام الماضي 2023.

-- (بترا)

ع ح/اص/ب ط

04/02/2024 11:56:04