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تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

2/4/2024 7:10:45 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، الليلة الماضية، تظاهرات حاشدة تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ121 على التوالي.
وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الألمانية برلين ومدينة ميونخ، والعاصمة التونسية، ومدينتي مالمو السويدية، وكوبنهاغن وأرهوس في الدنمارك، وميلانو في إيطاليا، وجنيف، دعما للشعب الفلسطيني ومطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، رفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعين إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول، ما أسفر عن استشهاد 27238 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.
--(بترا)
رصد/ ر س/أ م / س س
04/02/2024 11:55:43

MENAFN04022024000117011021ID1107807270

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