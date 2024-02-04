موجة حارة تجتاح أستراليا مع ارتفاع ملحوظ بمخاطر حرائق الغابات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)- تعرضت أجزاء كبيرة من أستراليا اليوم الاحد ، لموجة شديدة الحرارة، دفعت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إلى إصدار تحذيرات من اندلاع حرائق غابات في عدة ولايات.
وبحسب وكالة الانباء الاسترالية، قال مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا إن التحذيرات من الموجة الحارة تركزت في ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر اكتظاظا بالسكان، محذرا من أن درجات الحرارة في بعض أجزاء البلاد قد تصل إلى 40 درجة مئوية.
وأظهرت البيانات أن درجة الحرارة القصوى في غرب سيدني، عاصمة نيو ساوث ويلز، من المتوقع أن تبلغ 39 درجة مئوية، أي نحو 10 درجات أعلى من المتوسط في شباط الماضي.
ودفعت الظروف الحارة والجافة المصحوبة برياح عاصفة خبراء الأرصاد الجوية إلى إصدار تحذيرات من خطر الحرائق الشديد في أجزاء من ولايتي فيكتوريا وجنوب أستراليا.
وفي كانون الاول الماضي، تعرضت أجزاء كبيرة من أستراليا لموجة شديدة الحرارة دفعت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إلى إصدار تحذيرات من اندلاع حرائق غابات في عدة ولايات.
ويزيد الطقس الحار من مخاطر حرائق الغابات، وسط ظاهرة النينيو المناخية، والتي ترتبط عادة بظواهر مناخية بالغة الشدة، مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.
وكانت السلطات الأسترالية قد حذرت من موسم حرائق غابات شديد الخطورة هذا الصيف في أستراليا بعد موسمين هادئين، مقارنة مع "الصيف الأسود" الذي شهد حرائق غابات ضخمة، وقتلت 33 شخصا في موسم 2020-2019.
--(بترا)
رصد/رس /اص / س س
04/02/2024 11:53:30
MENAFN04022024000117011021ID1107807269
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