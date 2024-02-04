عرض مسرحية السجين في الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 4 شباط (بترا)- عرضت مساء أمس، على مسرح الشاعر حبيب الزيودي، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، مسرحية بعنوان " السجين"،بحضور مدير الثقافة محمد الزعبي، وجمع من الكتاب والفنانين وأهالي الزرقاء.
جسد المسرحية،التي أعدها وأخرجها الفنان قتيبة مليح، الفنانان: أحمد عرابي، ومليح، حيث تتحدث المسرحية عن قيمة الحرية التي تعتبر من القيم الأساسية التي تشكل أساساً لتطور وازدهار المجتمعات وتمتد إلى جوانب متعددة في الحياة، وهي من المقومات الأساسية لتطوير الأفكار الجديدة والحلول المبتكرة للتحديات المجتمعية.
--(بترا)
ع ض/أ م / س س
04/02/2024 11:46:29
MENAFN04022024000117011021ID1107807268
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