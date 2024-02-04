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5 شهداء في غزة وخانيونس

2/4/2024 7:10:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 4 شباط (بترا)- استشهدمواطنان فلسطينيان، صباح اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي متواصل لخانيونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد مواطن في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي.
واستشهد مواطنان فلسطينيان آخران، برصاص قوات الاحتلال في منطقة الصبرة، بمدينة غزة.
--(بترا)
أ ش/أ م / س س
04/02/2024 11:44:43

MENAFN04022024000117011021ID1107807267

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