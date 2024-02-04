الموعد النهائي لبطولة الناشئين لكرة الطائرة يوم الثلاثاء

الموعد النهائي لبطولة الناشئين لكرة الطائرة يوم الثلاثاء
التاريخ
2/4/2024 7:10:43 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)- قرر اتحاد الكرة الطائرة إقامة نهائي بطولة الناشئين عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، فيما تقام قبل ذلك مباراة تحديد المركز الثالث، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
وتأهل للنهائي فريقا العودة وشباب الحسين، وذلك بعد الفوز الذي حققه فريق العودة على الوحدات بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت أمس السبت، كما فاز فريق شباب الحسين على فريق المحطة بنتيجة 3-0.
-- (بترا)
ض ع/أ م/ب ط
04/02/2024 11:37:51
MENAFN04022024000117011021ID1107807266
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.