Sunday, 04 February 2024 03:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الموعد النهائي لبطولة الناشئين لكرة الطائرة يوم الثلاثاء

2/4/2024 7:10:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- قرر اتحاد الكرة الطائرة إقامة نهائي بطولة الناشئين عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، فيما تقام قبل ذلك مباراة تحديد المركز الثالث، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
وتأهل للنهائي فريقا العودة وشباب الحسين، وذلك بعد الفوز الذي حققه فريق العودة على الوحدات بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت أمس السبت، كما فاز فريق شباب الحسين على فريق المحطة بنتيجة 3-0.
-- (بترا)
ض ع/أ م/ب ط
04/02/2024 11:37:51

MENAFN04022024000117011021ID1107807266

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث