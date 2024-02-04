الموعد النهائي لبطولة الناشئين لكرة الطائرة يوم الثلاثاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- قرر اتحاد الكرة الطائرة إقامة نهائي بطولة الناشئين عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، فيما تقام قبل ذلك مباراة تحديد المركز الثالث، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وتأهل للنهائي فريقا العودة وشباب الحسين، وذلك بعد الفوز الذي حققه فريق العودة على الوحدات بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت أمس السبت، كما فاز فريق شباب الحسين على فريق المحطة بنتيجة 3-0.

-- (بترا)

ض ع/أ م/ب ط

04/02/2024 11:37:51