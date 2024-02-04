مستشفى الجامعة الأردنية يشرَعُ باستقبال حالات إصابات العمل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- يشرعُ مُستشفى الجامعة الأردنية، باسقبال حالات إصابات العمل لتلقي العلاج والاستشارات الطبية، بموجب اتفاقيّة العلاج الموقّعة مع الضمان الاجتماعي لتقديم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل، وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

ورحّب مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، في بيان اليوم الأحد، بالشراكة مع مؤسسة الضمان وأن يكون المستشفى جزءًا من المنظومة الصحية التي توفر العناية للمصابين، مُثمّنًا الدور الإنساني والاجتماعي للمؤسسة، الذي يُسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصاديّة للمملكة.

وأكّد البصول، أن المُستشفى مُتخصصٌ في تقديم الخدمات الطبية العلاجية لمرضاه ضمن المعايير الدولية وسياسات الجودة، ويضم كادراً طبيّاً مؤهلاً ذو خبرة عالية في جميع التخصصات الطبية التي تبلغ (64) تخصُّصًا طبيّاً مختلفاً في الاختصاصات الطبيّة الرّئيسيّة والفرعيّة والدّقيقة، وأكثر من (25) وحدةً طبيّةً متخصّصة بسعة (625)، علاوةً على أنه مجهّز بأحدث الأجهزة الطبية المتقدمة.

ولفت إلى التزام المُستشفى بمسؤولياته جميعها تجاه الفئة المُستهدفة، بموجب الاتفاقية، وتسهيل جميع الإجراءات الطبية والإدارية لضمان حصولهم على الخدمة بشكل سلس وسريع، من خلال تخصيص مسارٍ خاص لتقديم العلاج والاستشارات، موضّحًا بأنّ تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل سيكون من خلال الربط الإلكتروني بين المُستشفى والمؤسسة بشكل مباشر.

يُذكر بأن الاتفاقيّة والتي وُقّعت في كانون الأول من العام الماضي ودخلت حيّز التنفيذ من بداية العام الحالي، تتضمّن إجراء المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى والمستلزمات والإجراءات الطبية والمختبرات والأشعة التشخيصية والطب النووي، والأدوية وغرف العمليات والفحوصات السريرية والطوارئ والعلاج الطبيعي وجميع الأجور للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل من دخولهم إلى خروجهم من المستشفى، باستثناء عمليات التجميل والمعالجات السنية ومُرافق المؤمن عليه المصاب وغيرها، ما لم يوجد موافقة من مؤسسة الضمان.

--(بترا)

س ص/أ م / س س

04/02/2024 11:25:03