إصابات خلال اقتحام قوات خاصة إسرائيلية مخيم بلاطة شرق نابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 4 شباط (بترا) - أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والشظايا صباح اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن "مستعربين" اقتحموا مخيم بلاطة، وانتشروا في عدد من الحارات واعتلوا أسطح منازل، فيما وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال من حاجز عورتا برفقة جرافة عسكرية.

وأضافت أنه فور اكتشاف القوات الخاصة، اندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي وآخر بالشظايا، وعدد آخر بحالات اختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع صوب المواطنين.

وتابعت الجمعية، أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين الفلسطينيين داخل المخيم برفقة كلاب بوليسية، وأصيب طفل بجروح إثر نهشه من قبل أحد الكلاب.

--(بترا)

م . ف/أ م / س س

04/02/2024 11:16:48