إصابات خلال اقتحام قوات خاصة إسرائيلية مخيم بلاطة شرق نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 4 شباط (بترا) - أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والشظايا صباح اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن "مستعربين" اقتحموا مخيم بلاطة، وانتشروا في عدد من الحارات واعتلوا أسطح منازل، فيما وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال من حاجز عورتا برفقة جرافة عسكرية.
وأضافت أنه فور اكتشاف القوات الخاصة، اندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي وآخر بالشظايا، وعدد آخر بحالات اختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع صوب المواطنين.
وتابعت الجمعية، أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين الفلسطينيين داخل المخيم برفقة كلاب بوليسية، وأصيب طفل بجروح إثر نهشه من قبل أحد الكلاب.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
04/02/2024 11:16:48
MENAFN04022024000117011021ID1107807262
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.