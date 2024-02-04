تونس: فتح مراكز الاقتراع للدور الثاني للانتخابات المحلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
تونس 4 شباط (بترا) - فتحت مكاتب الاقتراع، صباح اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية في 779 دائرة انتخابية معنية بالدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية.
ويتنافس 1558 مترشحا في هذا الدور الثاني للانتخابات، فيما يبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و181 ألفا و871 ناخبا، كما سيجري بالدوائر الانتخابية التي لم يتحصل فيها أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول للانتخابات المحلية، ويتم الاختيار فيها بين المترشحين الأول والثاني اللذين حصلا على اكثر الأصوات.
وكان الدور الاول لهذه الانتخابات جرى يوم 24 كانون الأول الماضي.
ويعد انتخاب المجالس المحلية أولى المحطات، والنواة الاولى في مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية اي المجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق ما ورد في دستور 2022، أي أن المجالس المحلية لا تعني المجالس البلدية بل هي جزء من مجلس تشريعي ثان.
وستعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات المحلية، في موعد أقصاه السابع من شباط، فيما التصريح بالنتائج النهائية عند انقضاء آجال الطعون.
--(بترا)
ض ع /اص/ب ط
04/02/2024 11:15:37
MENAFN04022024000117011021ID1107807261
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