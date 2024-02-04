تونس: فتح مراكز الاقتراع للدور الثاني للانتخابات المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 4 شباط (بترا) - فتحت مكاتب الاقتراع، صباح اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية في 779 دائرة انتخابية معنية بالدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية.

ويتنافس 1558 مترشحا في هذا الدور الثاني للانتخابات، فيما يبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و181 ألفا و871 ناخبا، كما سيجري بالدوائر الانتخابية التي لم يتحصل فيها أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول للانتخابات المحلية، ويتم الاختيار فيها بين المترشحين الأول والثاني اللذين حصلا على اكثر الأصوات.

وكان الدور الاول لهذه الانتخابات جرى يوم 24 كانون الأول الماضي.

ويعد انتخاب المجالس المحلية أولى المحطات، والنواة الاولى في مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية اي المجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق ما ورد في دستور 2022، أي أن المجالس المحلية لا تعني المجالس البلدية بل هي جزء من مجلس تشريعي ثان.

وستعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات المحلية، في موعد أقصاه السابع من شباط، فيما التصريح بالنتائج النهائية عند انقضاء آجال الطعون.

--(بترا)

ض ع /اص/ب ط

04/02/2024 11:15:37