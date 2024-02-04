رئيس البرلمان العربي يبحث ومندوب السعودية الدائم تعزيز التضامن العربي

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 4 شباط ( بترا )-بحث رئيس البرلمان العربي عادل العسومي مع مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية،السفير عبدالعزيز بن عبد الله المطر ،تعزيز التضامن العربي والوقوف بجانب الأشقاء في المنطقة العربية.

و شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا والمستجدات على الساحة العربية، والتي يأتي في مقدمتها تطورات الأحداث في قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة.

ومن جانبه، ثمن سعادة السفير عبدالعزيز بن عبد الله المطر مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدور الذي يقوم به البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية، مشدداً على ضرورة التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

--(بترا)

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04/02/2024 11:12:57