تحطم مروحية للشرطة التركية ومقتل طياريها
التاريخ
2/4/2024 7:10:37 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)-أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الأحد، تحطم مروحية تابعة للشرطة في ولاية غازي عنتاب جنوب شرق البلاد ومقتل طياريها.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التركية، قال الوزير: تحطمت مروحية تابعة لقسم الطيران لدائرة الشرطة العامة كانت في طريقها من هاطاي إلى غازي عنتاب، بالقرب من قرية كارتال بولاية غازي عنتاب، مؤكدا سقوطها ومصرع طياريها وإصابة عامل فني بجروح.
وأشار الوزير التركي إلى أن الاتصال الأخير بالمروحية أجري مساء أمس السبت.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
04/02/2024 11:09:15
MENAFN04022024000117011021ID1107807259
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