تحطم مروحية للشرطة التركية ومقتل طياريها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)-أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الأحد، تحطم مروحية تابعة للشرطة في ولاية غازي عنتاب جنوب شرق البلاد ومقتل طياريها.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التركية، قال الوزير: تحطمت مروحية تابعة لقسم الطيران لدائرة الشرطة العامة كانت في طريقها من هاطاي إلى غازي عنتاب، بالقرب من قرية كارتال بولاية غازي عنتاب، مؤكدا سقوطها ومصرع طياريها وإصابة عامل فني بجروح.

وأشار الوزير التركي إلى أن الاتصال الأخير بالمروحية أجري مساء أمس السبت.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ / س س

04/02/2024 11:09:15