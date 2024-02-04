Sunday, 04 February 2024 03:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحطم مروحية للشرطة التركية ومقتل طياريها

2/4/2024 7:10:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)-أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الأحد، تحطم مروحية تابعة للشرطة في ولاية غازي عنتاب جنوب شرق البلاد ومقتل طياريها.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التركية، قال الوزير: تحطمت مروحية تابعة لقسم الطيران لدائرة الشرطة العامة كانت في طريقها من هاطاي إلى غازي عنتاب، بالقرب من قرية كارتال بولاية غازي عنتاب، مؤكدا سقوطها ومصرع طياريها وإصابة عامل فني بجروح.
وأشار الوزير التركي إلى أن الاتصال الأخير بالمروحية أجري مساء أمس السبت.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
04/02/2024 11:09:15

MENAFN04022024000117011021ID1107807259

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث