المياه: تخريج الفوج الثاني ضمن البرنامج التدريبي للعاملين في قطاع المياه الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- خرجت سلطة المياه الفوج الثاني من قطاع المياه الفلسطيني، ضمن أعمال وفعاليات البرنامج التدريبي لمتدربي قطاع المياه الفلسطيني، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، بحضور ممثلي مكتب جايكا في عمان وفلسطين وممثلي سلطة المياه الفلسطينية.

وحسب بيان الوزارة اليوم الأحد ، شارك في أعمال التدريب للبرنامج الثالث 9 متدربين من مختلف البلديات ومؤسسات المياه الفلسطينية، في مركز تدريب المياه التابع لسلطة المياه في عمان، حيث تلقوا تدريبًا عمليًا ونظريًا فيما يتعلق بمحطات المعالجة وإعادة استخدام المياه المعالجة وفي مختبرات سلطة المياه.

وأضاف البيان، أن المتدربين اطلعوا على أحدث التقنيات العالمية الحديثة في مجال محطات المعالجة وإعادة استخدامها، على يد مجموعة من المختصين والفنيين أصحاب الخبرات المتميزة العاملين في قطاع المياه.

--(بترا)

ي ع/أ م / س س

04/02/2024 10:59:29