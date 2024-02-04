المياه: تخريج الفوج الثاني ضمن البرنامج التدريبي للعاملين في قطاع المياه الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)- خرجت سلطة المياه الفوج الثاني من قطاع المياه الفلسطيني، ضمن أعمال وفعاليات البرنامج التدريبي لمتدربي قطاع المياه الفلسطيني، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، بحضور ممثلي مكتب جايكا في عمان وفلسطين وممثلي سلطة المياه الفلسطينية.
وحسب بيان الوزارة اليوم الأحد ، شارك في أعمال التدريب للبرنامج الثالث 9 متدربين من مختلف البلديات ومؤسسات المياه الفلسطينية، في مركز تدريب المياه التابع لسلطة المياه في عمان، حيث تلقوا تدريبًا عمليًا ونظريًا فيما يتعلق بمحطات المعالجة وإعادة استخدام المياه المعالجة وفي مختبرات سلطة المياه.
وأضاف البيان، أن المتدربين اطلعوا على أحدث التقنيات العالمية الحديثة في مجال محطات المعالجة وإعادة استخدامها، على يد مجموعة من المختصين والفنيين أصحاب الخبرات المتميزة العاملين في قطاع المياه.
--(بترا)
ي ع/أ م / س س
04/02/2024 10:59:29
MENAFN04022024000117011021ID1107807257
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