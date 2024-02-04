وصول المنتج الغذائي الاردني لاكثر من 130 سوقا عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا) - قال الخبير في الصناعات الغذائية المهندس باسل الريماوي إن المنتج الغذائي الاردني وصل لأكثر من 130 سوقا عالميا، مشيرا إلى أن المصانع الاردنية تقوم بزيارة المعارض العالميه للاطلاع على التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التصنيع الغذائي وبشكل مستمر.

واضاف خلال ندوة حوارية نظمتها الجمعية الاردنية للبحث العلمي والريادة والابداع مساء أمس، بعنوان "جودة المنتج الغذائي الاردني" ان التصنيع الغذائي الاردني يتميز بالتنوع والتطور على مختلف المستويات، مشيرا الى ان المصانع المملوكه للقطاع الخاص في هذا الجانب تخضع لمراقبة جهات حكومية منها مؤسسة المواصفات والمقاييس لضمان الالتزام بالمواصفات والمقاييس والقواعد الفنيه لكل المنتجات الغذائيه الطازجة و المصنعة.

واشار الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه القطاع الزراعي والصناعي الاردني منذ بداية ازمة كورونا للاستمرار والزيادة في الإنتاج، ولاسيما ان القطاعين يلعبان دورا رائدا في تحقيق الامن الغذائي الوطني، داعيا الحكومة الى دعم المنتج الوطني بجميع الاشكال المتاحة.

واكد ان القطاع الصناعي استمر بدوره الريادي في تحقيق الامن الغذائي الوطني خلال العدوان على غزة، وكذلك خلال أزمة الحرب الروسية الاوكرانية، وازمة النقل البحري، مشيرا الى ان المصانع الاردنية تستخدم مواد اولية بمواصفات عالية الجودة وتستخدم التكنولوجيا الأحدث في خطوط الإنتاج، اضافة الى امتلاك الكوادر الفنية الخبيرة في مجال التصنيع الغذائي، ورقابة ذاتية على منتجاتها اثناء التصنيع وقبل طرح المنتجات للأسواق، وكذلك تتابع المصانع المعارض الدولية لعرض منتجاتها فيها والبيع في الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد مدير عام المختبرات التخصصية للمياه والبيئة المهندس نشأت البوريني أهمية الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والجرثومية للمنتجات الغذائية للتأكد من مطابقتها للاستهلاك المحلي وملاءمتها للمعايير الدوليه للتصدير وأهمية متابعة نوعية المياه المستخدمة في التصنيع الغذائي.

وتحدث عن أهميه استخدام المواد الكيميائية في المصانع لتنظيف وتعقيم مراحل الانتاج للوصول الي منتج خال من اية مواصفات غير مطابقه محليا ودوليا.

بدوره، عرض رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة للتقدم الذي أحرزه الاردن بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني في مجال الامن الغذائي والتعاون والشراكة القائمة بين الجمعية والعديد من الجهات ذات العلاقة لدعم المنتج الزراعي الاردني.

وأشار إلى ان الاردن لديه اكتفاء ذاتي في العديد من المنتجات الزراعية ويمتلك مخزونا احتياطيا من القمح والشعير يكفي لمدة 18 شهرا، لافتا الى تزايد في انتاج الخضروات وغيرها من المنتجات .

وتخلل الندوة التي انعقدت بمشاركة عدد من المختصين والباحثين وأساتذة الجامعات، العديد من المداخلات والاستفسارات التي تركزت حول التركيز على القطاع الزراعي وتعزيز المنتجات الزراعية الاردنية وجودتها ودعم هذا القطاع.

-- (بترا)

ص خ/اص/ب ط

04/02/2024 10:42:42