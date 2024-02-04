46 قتيلا بسبب الحرائق في تشيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا) - ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي اجتاحت منطقة فالبارايسو وسط تشيلي منذ الجمعة، إلى 46 شخصا على الأقل.

وقال الرئيس التشيلي جابرييل بوريك، في مؤتمر صحفي الليلة الماضية إن 40 شخصا قتلوا في الحرائق، كما توفي 6 آخرون متأثرين بالحروق التي تعرضوا لها أثناء تلقي العلاج في المراكز الطبية، مضيفا أن الأعداد مرشحة للزيادة.

وأعلن التلفزيون التشيلي، فرض الحكومة حظر تجول في بلدات كويلبو وفيلا أليمانا وفينا ديل مار وليماشي في منطقة فالبارايسو، اعتبارا من مساء أمس السبت، إلى صباح اليوم الأحد، من أجل مكافحة الحرائق بشكل أسرع.

وأكدت السلطات التشيلية تعرض أكثر من 1200 منزل للتدمير في كويلبو وفيلا أليمانا، على بعد حوالي 120 كيلومترا شمال غرب العاصمة سانتياجو، في حين التهمت الحرائق ما لا يقل عن 9 آلاف هكتار في جميع أنحاء منطقة فالبارايسو، كما أعلنت حالة الطوارئ في منطقة فالبارايسو منذ الجمعة، لنشر موارد إضافية والسماح بتدخل الجيش.

وتعتبر هذه الحرائق الأكثر ضررا في التشيلي، خلال العقود الأخيرة.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

04/02/2024 10:04:14