وفاة رئيس ناميبيا إثر مرض عضال

وفاة رئيس ناميبيا إثر مرض عضال
التاريخ
2/4/2024 7:10:34 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)- أعلن مكتب رئيس ناميبيا، أن الرئيس حاجي جينجوب توفي في المستشفى فجر اليوم الأحد، عن عمر 82 عاماً، بعد أسابيع من تشخيص إصابته بمرض عضال.
وبث تلفزيون ناميبيا المحلي، بيانا للرئاسة وقعه رئيس البلاد المؤقت نانجولو مبومبا، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس،ذكر فيه "ببالغ الحزن والأسى، نبلغكم أن رئيس البلاد حاجي جينجوب، قد توفي اليوم في مستشفى ليدي بوهامبا".
ومن المقرر أن تعقد ناميبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
04/02/2024 09:32:10
MENAFN04022024000117011021ID1107807254
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.