وفاة رئيس ناميبيا إثر مرض عضال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- أعلن مكتب رئيس ناميبيا، أن الرئيس حاجي جينجوب توفي في المستشفى فجر اليوم الأحد، عن عمر 82 عاماً، بعد أسابيع من تشخيص إصابته بمرض عضال.

وبث تلفزيون ناميبيا المحلي، بيانا للرئاسة وقعه رئيس البلاد المؤقت نانجولو مبومبا، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس،ذكر فيه "ببالغ الحزن والأسى، نبلغكم أن رئيس البلاد حاجي جينجوب، قد توفي اليوم في مستشفى ليدي بوهامبا".

ومن المقرر أن تعقد ناميبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

04/02/2024 09:32:10