شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي لروضة تؤوي نازحين شرق رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 4 شباط (بترا) - استشهد عدد من الفلسطينيين الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي روضة تؤوي نازحين شرق رفح.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم طفلتان، وإصابة العشرات بجروح بعد استهداف طائرات الاحتلال الحربية روضة تؤوي نازحين في منطقة حي السلام، شرقي رفح جنوبي قطاع غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة مصران في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27238 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم، وفق آخر حصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

04/02/2024 09:07:49