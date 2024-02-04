شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي لروضة تؤوي نازحين شرق رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 4 شباط (بترا) - استشهد عدد من الفلسطينيين الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي روضة تؤوي نازحين شرق رفح.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم طفلتان، وإصابة العشرات بجروح بعد استهداف طائرات الاحتلال الحربية روضة تؤوي نازحين في منطقة حي السلام، شرقي رفح جنوبي قطاع غزة.
وأصيب عدد من الفلسطينيين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة مصران في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27238 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم، وفق آخر حصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
04/02/2024 09:07:49
MENAFN04022024000117011021ID1107807252
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