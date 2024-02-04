جيش الاحتلال: مقتل جندي بمعارك جنوب غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا) - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بمقتل جندي برتبة رائد احتياط جنوب قطاع غزة.

واعترف الجيش عبر موقعه الرسمي، وتحت بند سُمح بالنشر، بمقتل الضابط بعد إصابته بجروح خطيرة بالمعارك الدائرة جنوب قطاع غزة أمس السبت.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27238 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

04/02/2024 09:06:32