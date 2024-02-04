جيش الاحتلال: مقتل جندي بمعارك جنوب غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا) - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بمقتل جندي برتبة رائد احتياط جنوب قطاع غزة.
واعترف الجيش عبر موقعه الرسمي، وتحت بند سُمح بالنشر، بمقتل الضابط بعد إصابته بجروح خطيرة بالمعارك الدائرة جنوب قطاع غزة أمس السبت.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27238 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
04/02/2024 09:06:32
MENAFN04022024000117011021ID1107807249
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