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شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيـار الكهربـائي عن بعض المناطق في بيت لحم

2/4/2024 7:09:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس اليوم الاحد، عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا يوم الإثنين 5/2/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

-أجزاء من بيت جالا وتشمل خلف الجمعية العربية

-دير كريمزان والمنطقة المحيطة

-منطقة الولجة كاملا

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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