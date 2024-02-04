شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيـار الكهربـائي عن بعض المناطق في بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس اليوم الاحد، عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا يوم الإثنين 5/2/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :
-أجزاء من بيت جالا وتشمل خلف الجمعية العربية
-دير كريمزان والمنطقة المحيطة
-منطقة الولجة كاملا
وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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