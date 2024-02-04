الضابطة الجمركية: تم ضبط أكثر من 730 طن بضائع منتهية الصلاحية العام الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أفاد جهاز الضابطة الجمركية، بأنه تعامل مع 3010 قضايا خلال عام 2023 الماضي، بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الأمنية المختصة، تنفيذا لتعليمات المستوى السياسي وتوجيهات وزير الداخلية.

وقال الجهاز في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إنه تم خلال العام الماضي ضبط (732.6 طن) بضائع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغيرها من القضايا التي هدف التعامل معها إلى حماية الاقتصاد الوطني وتحسين تحصيل الايرادات لرفد الخزينة رفعة للاقتصاد وحماية لصحة وسلامة المواطنين ومكافحة كافة أشكال التهريب.

وأشار إلى أن هذه القضايا توزعت ما بين مالية واقتصادية وصحية وزراعية وتكنولوجية وبيئية، مبينا أنه بالتعاون مع وزارة المالية ومن أجل تحسين تحصيل الإيرادات لرفد خزينة الدولة والسيطرة على عمليات التهرب الضريبي والتهريب الجمركي لحماية مقدّرات الدولة، تعامل الجهاز مع (1611) قضية هي: (1478) قضية في ملف التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وتحويل مكلفين لاستكمال معاملاتهم التجارية، و(41) قضية لبضائع قادمة من إسرائيل بدون فاتورة المقاصة، و(92) قضية في ملف التبغ الممنوع من التداول خلال جولات مشتركة مع دائرة الجمارك والمكوس والمعلومات الاستخبارية.

وتابع الجهاز، أنه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ومن أجل حماية الأسواق من انتشار البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمقلدة وبضائع المستوطنات، تعامل مع (879) قضية ضبط خلالها (710) أطنان بضائع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك ومقلدة، و(220.8) طن بضائع بدون بطاقة بيان باللغة العربية (مواد تموينية ومواد تجميل)، وضبط (61.2) طن بضائع مستوطنات ممنوعة من التداول في السوق المحلية، وضبط بضاعة ممنوعة من التداول (7313) عبوة ألعاب خرز وألعاب نارية ممنوعة من التداول، لخطورتها على حياة المواطنين.

وبالتعاون مع وزارة الصحة، ومن أجل توفير الأمن الصحي وحماية صحة المواطنين من البضائع غير الصالحة للاستهلاك والفاسدة، تعامل الجهاز مع (257) قضية، ضبط خلالها (22.6) طن مواد غذائية ومواد تجميل منتهية الصلاحية/ غير صالحة للاستخدام وتم اتلافها حسب الأصول، و(2 طن) و(26240) عبوة أدوية ومواد تجميل ومكملات غذائية ومنشطات جنسية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وغير حاصلة على التراخيص اللازمة.

وبالتعاون مع وزارة الزراعة ومن أجل دعم قطاع الزراعة ومربي الثروة الحيوانية وتعزيز صمود المزارع على أرضه، تعامل الجهاز مع (105) قضايا لا تحمل التصاريح الزراعية والصحية اللازمة وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مقيدة بقرار من الوزارة، وهي: (51) قضية منتجات حيوانية، و(54) قضية منتجات زراعية.

وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن أجل حماية الأسواق منع انتشار الشرائح وبطاقات التعبئة وأجهزة الانترنت الإسرائيلية الممنوعة من التداول والعمل داخل أراضي الدولة الفلسطينية، تعامل الجهاز مع (142) قضية ضبط خلالها 1941 شريحة اتصالات إسرائيلية وكرت شحن إسرائيلي، و1210 قطع لاسلكية وراوترات وأجهزة اتصال خلوية إسرائيلية، وجميعها مخالفة للقانون وتم ضبطها وتحويلها لوزارة الاتصالات، وكذلك ضبط (4292) طردا بريديا وأجهزة اتصالات غير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الاتصالات.

وبالتعاون مع سلطة جودة البيئة، من أجل حماية البيئة الفلسطينية من النفايات الخطرة سواء الصلبة او السائلة التي يتم تهريبها من إسرائيل؛ بهدف طمرها أو القائها في أراضي الدولة الفلسطينية، تعامل الجهاز مع (16) قضية ضبط خلالها (134.5) طن مخلفات بناء ونفايات عادية ونفايات صلبة و(15 طنا) مخلفات بلاستيكية و(1.5 طن) راوترات إسرائيلية تالفة و(761) إطارا مستعملا وهي بضاعة قادمة من إسرائيل ممنوعة من التداول في أراضي الدولة الفلسطينية وتم إرجاعها إلى مصدرها حسب اتفاقية بازل.

وأوضح الجهاز، أنه في المجال التوعوي وضمن سياسية الجهاز في التواصل مع كافة شرائح المجتمع قدمت إدارة العلاقات العامة والاعلام قرابة (550) محاضرة، استفاد منها ما يقارب (30 ألف شخص) هدفت لنقل رسالة الجهاز وتوضيح أبرز مهامه في خدمة المجتمع.

وأكد الجهاز أهمية مشاركة المواطنين بالإبلاغ عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وبضائع المستوطنات عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)؛ وذلك من أجل الوصول إلى اقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية للجميع.