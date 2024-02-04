الضابطة الجمركية: تم ضبط أكثر من 730 طن بضائع منتهية الصلاحية العام الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أفاد جهاز الضابطة الجمركية، بأنه تعامل مع 3010 قضايا خلال عام 2023 الماضي، بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الأمنية المختصة، تنفيذا لتعليمات المستوى السياسي وتوجيهات وزير الداخلية.
وقال الجهاز في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إنه تم خلال العام الماضي ضبط (732.6 طن) بضائع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغيرها من القضايا التي هدف التعامل معها إلى حماية الاقتصاد الوطني وتحسين تحصيل الايرادات لرفد الخزينة رفعة للاقتصاد وحماية لصحة وسلامة المواطنين ومكافحة كافة أشكال التهريب.
وأشار إلى أن هذه القضايا توزعت ما بين مالية واقتصادية وصحية وزراعية وتكنولوجية وبيئية، مبينا أنه بالتعاون مع وزارة المالية ومن أجل تحسين تحصيل الإيرادات لرفد خزينة الدولة والسيطرة على عمليات التهرب الضريبي والتهريب الجمركي لحماية مقدّرات الدولة، تعامل الجهاز مع (1611) قضية هي: (1478) قضية في ملف التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وتحويل مكلفين لاستكمال معاملاتهم التجارية، و(41) قضية لبضائع قادمة من إسرائيل بدون فاتورة المقاصة، و(92) قضية في ملف التبغ الممنوع من التداول خلال جولات مشتركة مع دائرة الجمارك والمكوس والمعلومات الاستخبارية.
وتابع الجهاز، أنه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ومن أجل حماية الأسواق من انتشار البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمقلدة وبضائع المستوطنات، تعامل مع (879) قضية ضبط خلالها (710) أطنان بضائع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك ومقلدة، و(220.8) طن بضائع بدون بطاقة بيان باللغة العربية (مواد تموينية ومواد تجميل)، وضبط (61.2) طن بضائع مستوطنات ممنوعة من التداول في السوق المحلية، وضبط بضاعة ممنوعة من التداول (7313) عبوة ألعاب خرز وألعاب نارية ممنوعة من التداول، لخطورتها على حياة المواطنين.
وبالتعاون مع وزارة الصحة، ومن أجل توفير الأمن الصحي وحماية صحة المواطنين من البضائع غير الصالحة للاستهلاك والفاسدة، تعامل الجهاز مع (257) قضية، ضبط خلالها (22.6) طن مواد غذائية ومواد تجميل منتهية الصلاحية/ غير صالحة للاستخدام وتم اتلافها حسب الأصول، و(2 طن) و(26240) عبوة أدوية ومواد تجميل ومكملات غذائية ومنشطات جنسية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وغير حاصلة على التراخيص اللازمة.
وبالتعاون مع وزارة الزراعة ومن أجل دعم قطاع الزراعة ومربي الثروة الحيوانية وتعزيز صمود المزارع على أرضه، تعامل الجهاز مع (105) قضايا لا تحمل التصاريح الزراعية والصحية اللازمة وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مقيدة بقرار من الوزارة، وهي: (51) قضية منتجات حيوانية، و(54) قضية منتجات زراعية.
وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن أجل حماية الأسواق منع انتشار الشرائح وبطاقات التعبئة وأجهزة الانترنت الإسرائيلية الممنوعة من التداول والعمل داخل أراضي الدولة الفلسطينية، تعامل الجهاز مع (142) قضية ضبط خلالها 1941 شريحة اتصالات إسرائيلية وكرت شحن إسرائيلي، و1210 قطع لاسلكية وراوترات وأجهزة اتصال خلوية إسرائيلية، وجميعها مخالفة للقانون وتم ضبطها وتحويلها لوزارة الاتصالات، وكذلك ضبط (4292) طردا بريديا وأجهزة اتصالات غير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الاتصالات.
وبالتعاون مع سلطة جودة البيئة، من أجل حماية البيئة الفلسطينية من النفايات الخطرة سواء الصلبة او السائلة التي يتم تهريبها من إسرائيل؛ بهدف طمرها أو القائها في أراضي الدولة الفلسطينية، تعامل الجهاز مع (16) قضية ضبط خلالها (134.5) طن مخلفات بناء ونفايات عادية ونفايات صلبة و(15 طنا) مخلفات بلاستيكية و(1.5 طن) راوترات إسرائيلية تالفة و(761) إطارا مستعملا وهي بضاعة قادمة من إسرائيل ممنوعة من التداول في أراضي الدولة الفلسطينية وتم إرجاعها إلى مصدرها حسب اتفاقية بازل.
وأوضح الجهاز، أنه في المجال التوعوي وضمن سياسية الجهاز في التواصل مع كافة شرائح المجتمع قدمت إدارة العلاقات العامة والاعلام قرابة (550) محاضرة، استفاد منها ما يقارب (30 ألف شخص) هدفت لنقل رسالة الجهاز وتوضيح أبرز مهامه في خدمة المجتمع.
وأكد الجهاز أهمية مشاركة المواطنين بالإبلاغ عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وبضائع المستوطنات عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)؛ وذلك من أجل الوصول إلى اقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية للجميع.
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