الأرصاد: الأمطار تبشر بموسم زراعي واعد بالخير

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قالت
دائرة الأرصاد الجوية إن كميات الهطول المطري المسجلة منذ بداية الموسم مبشرة بموسم زراعي واعد بالخير، وسيكون لها أثر إيجابي في رفد مخزون المياه الجوفية، وزيادة تدفق ينابيع المياه.
وأفاد نائب مدير عام الأرصاد الجوية محمد أبو بكر للوكالة الرسمية، بأن فلسطين تأثرت خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وبداية شهر شباط/ فبراير الجاري، بسلسلة من المنخفضات الجوية العميقة، حيث هطلت الأمطار بكميات وفيرة خاصة فوق مناطق الشمال والوسط، إذ كانت أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من السنة في معظم المناطق باستثناء المناطق الشرقية وبعض المناطق الجنوبية.
وأضاف، أن مدينة قلقيلية سجلت أعلى مجموع مطري منذ بداية الموسم، حيث بلغت كميات الأمطار التراكمية 711.0 ملم، وهو ما يشكل ما نسبته 114% من المعدل السنوي العام، وتتراوح نسبة هطول الأمطار في بقية المناطق الشمالية والوسطى ما بين 87-102%، بينما في المناطق الجنوبية تراوحت كميات الأمطار الهاطلة ما بين 62-67%، وسجلت مدينة أريحا أقل كمية أمطار منذ بداية الموسم حيث بلغت 52.6 ملم، وهو ما يشكل ما نسبته 32% من المعدل السنوي العام.
وأشار أبو بكر إلى أن التوقعات الموسمية لما تبقى من فصل الشتاء وخلال أوائل الربيع ستشهد هطولات مطرية جيدة جدا.
وعبرت دائرة الأرصاد الجوية عن أسفها لعدم تمكنها من جمع كميات الأمطار في محافظات غزة، بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
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