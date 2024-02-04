الأرصاد: الأمطار تبشر بموسم زراعي واعد بالخير

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالتدائرة الأرصاد الجوية إن كميات الهطول المطري المسجلة منذ بداية الموسم مبشرة بموسم زراعي واعد بالخير، وسيكون لها أثر إيجابي في رفد مخزون المياه الجوفية، وزيادة تدفق ينابيع المياه.

وأفاد نائب مدير عام الأرصاد الجوية محمد أبو بكر للوكالة الرسمية، بأن فلسطين تأثرت خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وبداية شهر شباط/ فبراير الجاري، بسلسلة من المنخفضات الجوية العميقة، حيث هطلت الأمطار بكميات وفيرة خاصة فوق مناطق الشمال والوسط، إذ كانت أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من السنة في معظم المناطق باستثناء المناطق الشرقية وبعض المناطق الجنوبية.

وأضاف، أن مدينة قلقيلية سجلت أعلى مجموع مطري منذ بداية الموسم، حيث بلغت كميات الأمطار التراكمية 711.0 ملم، وهو ما يشكل ما نسبته 114% من المعدل السنوي العام، وتتراوح نسبة هطول الأمطار في بقية المناطق الشمالية والوسطى ما بين 87-102%، بينما في المناطق الجنوبية تراوحت كميات الأمطار الهاطلة ما بين 62-67%، وسجلت مدينة أريحا أقل كمية أمطار منذ بداية الموسم حيث بلغت 52.6 ملم، وهو ما يشكل ما نسبته 32% من المعدل السنوي العام.

وأشار أبو بكر إلى أن التوقعات الموسمية لما تبقى من فصل الشتاء وخلال أوائل الربيع ستشهد هطولات مطرية جيدة جدا.

وعبرت دائرة الأرصاد الجوية عن أسفها لعدم تمكنها من جمع كميات الأمطار في محافظات غزة، بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.