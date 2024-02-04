الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين جنوب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حركة تنقل المواطنين، جنوب جنين.
وذكرت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الرسمية، أن جنود الاحتلال أقاموا حاجزين عسكريين على مدخل بلدة يعبد ومفترق قرية كفيرت، وأوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها، ما تسبب بإعاقة مرورهم.
وفي سياق متصل، شرع جنود الاحتلال بتركب "شيك" فوق مقطع جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي قريتي العرقة والطرم غرب وجنوب جنين .
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