الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين جنوب جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حركة تنقل المواطنين، جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الرسمية، أن جنود الاحتلال أقاموا حاجزين عسكريين على مدخل بلدة يعبد ومفترق قرية كفيرت، وأوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

وفي سياق متصل، شرع جنود الاحتلال بتركب "شيك" فوق مقطع جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي قريتي العرقة والطرم غرب وجنوب جنين .