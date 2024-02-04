إغلاق مصنع ألبان بعد إحباط توزيع 17.5 طن ألبان مغشوشة حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) إغلاق مصنع ألبان في عمّان بعد إحباط توزيع 17.5 طن ألبان مغشوشة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي...
نجم الجعفري علق :ليش ما ينحط اسم المصنع واسم المنتج زي البلدان الاخرى علشان الناس توخذ حذرها
وعلقت هدى كايد :معظم التجار غشاشين في الاردن وبعدين بقلك شجعوا الصناعة المحلية
طيب خبرونا اي مصنع عشان نبطل نتعامل معه
وقال علاء الجبور : إذا لقيتو 3 علب
لبن بدينار بالمولات
معنانو هو
وقال مزهر محمد : عادي تعودنا صار في مناعة باجسامنا ما وقفت على اللبن
وأضاف سليمان : بدناش نقول شو إسم المنتج ولا المصنع. بس المهم أخذتو الإجراءات اللازمة ضد الجماعة و لميتو المنتج من السوق ولا طلعو من حيتان البلد و معهم حصانة و إتسكرت القضية قبل ما تنفتح؟
وقال خالد الروسان : نتوسم في قضآئنا الحكم الصارم واشهار اسم المصنع ومالكه حتى يكون عبرة لغيره
وأضاف احمد المصري : يجب كشف الاسم ليكون عبرة للفاسدين والمفسدين وضرب العلامه التجاريه
وقال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاءوالدواء نزار مهيدات في بيان صحفي، إنّ منتجات الألبان المغشوشة التي تم التعامل معها ضمن عملية رقابية استباقية ونوعية، تم تصنيعها من مدخلات إنتاج دهنية غير مسموحة الاستخدام، وبما لا يطابق القاعدة الفنية الأردنية التي تشترط خلوها من الدهون التي ليست من أصل المنتج.
وأضاف مهيدات، أنها تحمل ضمن بطاقة البيان المتلاعب بها أسماء مصانع ألبان وهمية.
وكانت كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية الغذاء – قسم سلامة الغذاء المتداول، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والمركز الأمني المختص قد داهمت مصنعا ضمن الجولات الرقابية المستمرة التي تنفذها المؤسسة على المنشآت الغذائية على اختلاف أنشطتها وعلى امتداد محافظات المملكة، بما في ذلك مصانع ومعامل الألبان بهدف المتابعة والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات المعتمدة لدى المؤسسة وبما يضمن تعزيز الأمن الغذائي في المملكة
كان هذا ما تفاعل معه رواد المواقع اليوم في أمان الله.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · إغلاق مصنع ألبان بعد إحباط توزيع 17.5 طن ألبان مغشوشة حديث مواقع التواصل
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