إغلاق مصنع ألبان بعد إحباط توزيع 17.5 طن ألبان مغشوشة حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) إغلاق مصنع ألبان في عمّان بعد إحباط توزيع 17.5 طن ألبان مغشوشة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي...

نجم الجعفري علق :ليش ما ينحط اسم المصنع واسم المنتج زي البلدان الاخرى علشان الناس توخذ حذرها

وعلقت هدى كايد :معظم التجار غشاشين في الاردن وبعدين بقلك شجعوا الصناعة المحلية

طيب خبرونا اي مصنع عشان نبطل نتعامل معه

وقال علاء الجبور : إذا لقيتو 3 علب

لبن بدينار بالمولات

معنانو هو

وقال مزهر محمد : عادي تعودنا صار في مناعة باجسامنا ما وقفت على اللبن

وأضاف سليمان : بدناش نقول شو إسم المنتج ولا المصنع. بس المهم أخذتو الإجراءات اللازمة ضد الجماعة و لميتو المنتج من السوق ولا طلعو من حيتان البلد و معهم حصانة و إتسكرت القضية قبل ما تنفتح؟

وقال خالد الروسان : نتوسم في قضآئنا الحكم الصارم واشهار اسم المصنع ومالكه حتى يكون عبرة لغيره

وأضاف احمد المصري : يجب كشف الاسم ليكون عبرة للفاسدين والمفسدين وضرب العلامه التجاريه

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاءوالدواء نزار مهيدات في بيان صحفي، إنّ منتجات الألبان المغشوشة التي تم التعامل معها ضمن عملية رقابية استباقية ونوعية، تم تصنيعها من مدخلات إنتاج دهنية غير مسموحة الاستخدام، وبما لا يطابق القاعدة الفنية الأردنية التي تشترط خلوها من الدهون التي ليست من أصل المنتج.

وأضاف مهيدات، أنها تحمل ضمن بطاقة البيان المتلاعب بها أسماء مصانع ألبان وهمية.

وكانت كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية الغذاء – قسم سلامة الغذاء المتداول، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والمركز الأمني المختص قد داهمت مصنعا ضمن الجولات الرقابية المستمرة التي تنفذها المؤسسة على المنشآت الغذائية على اختلاف أنشطتها وعلى امتداد محافظات المملكة، بما في ذلك مصانع ومعامل الألبان بهدف المتابعة والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات المعتمدة لدى المؤسسة وبما يضمن تعزيز الأمن الغذائي في المملكة

كان هذا ما تفاعل معه رواد المواقع اليوم في أمان الله.

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