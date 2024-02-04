توقع تشغيل مسار الباص السريع بين عمان والزرقاء نهاية آذار المقبل 02/04/2024 - 14:57 عمان ن

قال أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة، إن أمانة عمان الكبرى بطور الدراسات للمرحلة الثانية للباص السريع التردد والذي سيكون من دوار صويلح لطريق المطار مرورا بشارع الملك عبدالله، حيث هذا المشروع المستقبلي سيكون ب 3 مسارات بطول 42 كم.

جاء ذلك خلال اجتماع أمانة عمان الكبرى مع لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية لمناقشة خطط واستراتيجيات النقل داخل حدود أمانة عمان الكبرى.

وبين الشواربة أن مسار الباص السريع الرابط بين محافظتي عمان والزرقاء متوقع أن يتم تشغيلة نهاية آذار المقبل، مشيرا إلى أن عدد ركاب باص عمان والباص السريع وصل عام ٢٠٢٣ لقرابة 20 مليون راكب.

وبين الشورابة أن الأمانة تدعم منظومة النقل العام داخل حدود أمانة عمان بما قيمته ١٠ مليون دينار سنويا.

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