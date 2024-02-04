توقع تشغيل مسار الباص السريع بين عمان والزرقاء نهاية آذار المقبل

(MENAFN
- Amman Net)
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توقع تشغيل مسار الباص السريع بين عمان والزرقاء نهاية آذار المقبل 02/04/2024 - 14:57 عمان ن
قال أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة، إن أمانة عمان الكبرى بطور الدراسات للمرحلة الثانية للباص السريع التردد والذي سيكون من دوار صويلح لطريق المطار مرورا بشارع الملك عبدالله، حيث هذا المشروع المستقبلي سيكون ب 3 مسارات بطول 42 كم.
جاء ذلك خلال اجتماع أمانة عمان الكبرى مع لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية لمناقشة خطط واستراتيجيات النقل داخل حدود أمانة عمان الكبرى.
وبين الشواربة أن مسار الباص السريع الرابط بين محافظتي عمان والزرقاء متوقع أن يتم تشغيلة نهاية آذار المقبل، مشيرا إلى أن عدد ركاب باص عمان والباص السريع وصل عام ٢٠٢٣ لقرابة 20 مليون راكب.
وبين الشورابة أن الأمانة تدعم منظومة النقل العام داخل حدود أمانة عمان بما قيمته ١٠ مليون دينار سنويا.
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