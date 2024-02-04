طائرات الاحتلال تستهدف سيارة شرق رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدفت طائرات الاحتلال الحربية سيارة شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين .
وقالت مصادر لـ "وفا " ، إن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل سيارة مدنية شرق رفح، ما أدى لاستشهاد من فيها.
كما استهدف طيران الاحتلال الحربي، ومدفعيته، المناطق الواقعة بين مدينتي خان يونس ورفح.
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