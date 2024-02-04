طائرات الاحتلال تستهدف سيارة شرق رفح

MENAFN - Al Wakeel News)استهدفت طائرات الاحتلال الحربية سيارة شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين .



وقالت مصادر لـ "وفا " ، إن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل سيارة مدنية شرق رفح، ما أدى لاستشهاد من فيها.



كما استهدف طيران الاحتلال الحربي، ومدفعيته، المناطق الواقعة بين مدينتي خان يونس ورفح.

