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طائرات الاحتلال تستهدف سيارة شرق رفح

2/4/2024 7:08:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدفت طائرات الاحتلال الحربية سيارة شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين .


وقالت مصادر لـ "وفا " ، إن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل سيارة مدنية شرق رفح، ما أدى لاستشهاد من فيها.


كما استهدف طيران الاحتلال الحربي، ومدفعيته، المناطق الواقعة بين مدينتي خان يونس ورفح.


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