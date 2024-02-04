المكملات الغذائية - أصناف لا تتناولها معا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتاد بعض الأشخاص على تناول المكملات الغذائية معًا، دون الانتباه أن هناك أنواعًا منهما يحظر الحصول عليها في نفس الوقت، لضمان الاستفاد منها.



مكملات غذائية ممنوع تناولها معًا



1- الكالسيوم والمغنيسيوم

يجب الفصل بين مكملات الكالسيوم والمغنيسيوم، لأن تناول الاثنين في نفس الوقت يؤدي إلى انخفاض امتصاص المغنيسيوم بالجسم، خاصةً إذا كانت جرعة كالسيوم تبلغ 2600 مليجرام.



2- فيتامين سي والنحاس

تشير بعض الأدلة البحثية إلى أن تناول فيتامين سي بجرعة تزيد عن 1500 مليجرام يمكن أن يقلل من قدرة الجسم على امتصاص معدن النحاس.



3- الكالسيوم والحديد

يمكن أن يقلل الكالسيوم من امتصاص الجسم لمعدن الحديد، لذا يُنصح بتناول أحدهما صباحًا والآخر عند حلول المساء، لمنعهما من التعارض معًا.



4- الزنك والنحاس

تقل فعالية الزنك والنحاس إذا تم الحصول عليهما في الوقت ذاته، لأن الجسم يواجه صعوبة كبيرة في امتصاص الاثنين معًا، لذلك لا بد من تناولهما في أوقات مختلفة، بشرط أن يبلغ الوقت الفاصل بينهما ساعتين على الأقل.



5- فيتامين سي وفيتامين B12

بنبغي الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد تناول فيتامين سي، لأن قدرة الجسم على امتصاص فيتامين B12 قد تتراجع إذا تم الحصول عليهما في نفس الوقت.

الكونسلتو

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