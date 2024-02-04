براد بيت يفوز بأحدث جولة من المعركة القانونية مع أنجلينا جولي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكن النجم براد بيت من الفوز بأحدث جولة في معركته القانونية الملحمية ضد طليقته أنجلينا جولي، بشأن مزرعة الكرم الفرنسية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار.ووقف بيت البالغ من العمر 60 عاماً أمام المحكمة في كاليفورنيا ولوكسمبورغ بشأن مزرعة "شاتو ميرافال"، مطالباً بالحصة الأكبر في المزرعة، بعد أن باعت جولي (48 عاماً) أسهمها إلى مالك الشركة الروسية العملاقة ستولي.

نزاع على الملكية

وقبل زواجهما، اشترى الزوجان العقار معاً حيث يمتلك بيت 60% وجولي 40% من قيمة المزرعة، وبعد زواجهما أهدى بيت لجولي 10% إضافية، مما جعل حصص كل منهما تصل إلى 50% وظلت كذلك حتى انفصلا في عام 2016.



ثم باعت جولي أسهمها، لكن بيت جادل بأن صفقتها لم تكن صحيحة، وأنه لا يزال يملك الحق بالاحتفاظ بملكية 60% من المزرعة.



وقال مصدر مقرب من القضية لموقع بيج 6 "كان بيت يمتلك 60% وهي تمتلك 40%، وعندما تزوجا كان الاتفاق أن تحصل جولي على 10% إضافية مقابل يورو واحد، ليتقاسما الملكية بالمناصفة".

حكم لصالح بيت

وظل بيت يجادل في المحكمة بأن موافقة الزوجين حينها على نسبة الـ 10% الإضافية لجولي كانت رمزية وغير قانونية، وعليه استعادة هذه النسبة.



وفي أحدث جلسة في القضية، قضت محكمة لوكسمبورغ بأن نسبة الـ 10% تعود إلى بيت في الوقت الحالي حتى صدور حكم نهائي.



وقال مصدر مطلع إن هذا الحكم بمثابة ضمان وليس قراراً نهائياً.



وأضاف المصدر "في الوقت الحالي، تبقى نسبة الملكية 60/40 لصالح بيت، مما يعني أنه يحتفظ بالسيطرة على المزرعة حتى عام آخر على الأرجح، أو أكثر، مع استمرار المعركة القانونية".

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