بعد ارتفاع أسعاره محلياً.. الزراعة تفتح باب استيراد الثوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ليلى القرشي
أكد الناطق باسم وزارة الزراعة، لورنس المجالي ، أن الوزارة ستعمل على فتح باب استيراد الثوم بكميات لا تتعارض مع الإنتاج المحلي.
وأضاف المجالي في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن الإنتاج المحلي من الثوم سيبدأ من 20-25 شهر شباط الحالي، وتم التنسيق مع المزارعين والتجار باستيراد كميات معينة من الثوم لدعم المنتج المحلي والعمل على موفوريته بالأسواق لضمان توفره للمستهلك بالأسعار المناسبة.
وأشار المجالي إلى أن الوزارة ستعلن قريبًا عن الكميات المسموح بها باستيراد الثوم بشكل لا يتعارض مع الإنتاج المحلي.
وكان قد اشتكى العديد من المواطنين من ارتفاع سعر الثوم في السوق المحلية، حيث وصل إلى 6 دنانير للكيلو. وقد دفعت هذه الزيادة جمعية حماية المستهلك للمطالبة بفتح باب الاستيراد.
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