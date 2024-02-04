Sunday, 04 February 2024 03:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد ارتفاع أسعاره محلياً.. الزراعة تفتح باب استيراد الثوم

2/4/2024 7:08:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ليلى القرشي

أكد الناطق باسم وزارة الزراعة، لورنس المجالي ، أن الوزارة ستعمل على فتح باب استيراد الثوم بكميات لا تتعارض مع الإنتاج المحلي.
وأضاف المجالي في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن الإنتاج المحلي من الثوم سيبدأ من 20-25 شهر شباط الحالي، وتم التنسيق مع المزارعين والتجار باستيراد كميات معينة من الثوم لدعم المنتج المحلي والعمل على موفوريته بالأسواق لضمان توفره للمستهلك بالأسعار المناسبة.
وأشار المجالي إلى أن الوزارة ستعلن قريبًا عن الكميات المسموح بها باستيراد الثوم بشكل لا يتعارض مع الإنتاج المحلي.


وكان قد اشتكى العديد من المواطنين من ارتفاع سعر الثوم في السوق المحلية، حيث وصل إلى 6 دنانير للكيلو. وقد دفعت هذه الزيادة جمعية حماية المستهلك للمطالبة بفتح باب الاستيراد.

MENAFN04022024000208011052ID1107807205

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث