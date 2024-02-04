بعد ارتفاع أسعاره محلياً.. الزراعة تفتح باب استيراد الثوم

MENAFN - Al Wakeel News)

أكد الناطق باسم وزارة الزراعة، لورنس المجالي ، أن الوزارة ستعمل على فتح باب استيراد الثوم بكميات لا تتعارض مع الإنتاج المحلي.

وأضاف المجالي في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن الإنتاج المحلي من الثوم سيبدأ من 20-25 شهر شباط الحالي، وتم التنسيق مع المزارعين والتجار باستيراد كميات معينة من الثوم لدعم المنتج المحلي والعمل على موفوريته بالأسواق لضمان توفره للمستهلك بالأسعار المناسبة.

وأشار المجالي إلى أن الوزارة ستعلن قريبًا عن الكميات المسموح بها باستيراد الثوم بشكل لا يتعارض مع الإنتاج المحلي.



وكان قد اشتكى العديد من المواطنين من ارتفاع سعر الثوم في السوق المحلية، حيث وصل إلى 6 دنانير للكيلو. وقد دفعت هذه الزيادة جمعية حماية المستهلك للمطالبة بفتح باب الاستيراد.

