الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في غزة
التاريخ
2/4/2024 7:08:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال قام اليوم الأحد، بنسف مربع سكني قرب دوار أنصار غربي مدينة غزة.
كما قامت جرافات الاحتلال بتجريف الشوارع والمباني في المنطقة وسط إطلاق نار كثيف.
وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على منطقة الرمال بمدينة غزة.
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