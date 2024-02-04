المستقلة للانتخاب تنشر على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين المحدثة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد الموافق 4/2/2024، جداول الناخبين المحدثة حسب مكان الإقامة، بحسب نظام تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الانتخاب الحالي وذلك بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.وتدعو الهيئة المستقلة للانتخاب الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني (117100) أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.



وفي حال وجد الناخب بعد استعلامه عن دائرته الانتخابية ، أن في بياناته ما يستدعي التصويب أو التحديث التقدم بطلب لدى دائرة الأحوال المدنية، التي أعدت إجراءات مبسطة لتغيير مكان الإقامة وفقا لأحكام القانون والأنظمة المحددة لهذه الغاية.

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