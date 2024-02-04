حزب الله ينعى اثنين من مقاتليه

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد مقتل اثنين من مقاتليه بالقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.



ونعى الحزب في بيانه المقاتلين "محمد جودات يحيى علي الهادي مواليد عام 1995 وعباس علي مبارك "أبو هادي" مواليد عام 1990، من بلدة الطيبة في جنوب لبنان".



ونشر الحزب نتائج عملياته أمس السبت التي استهدف من خلالها مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وجاء في بيانه: "ففي القطاع الشرقي تم استهداف موقع السمّاقة وموقع الرمتا وموقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة".











روسيا اليوم