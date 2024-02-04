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توضيح من المركزية تويوتا حول تحديث نظام سيارات تويوتا بي زد فور إكس (BZ4X)

2/4/2024 6:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لاحقًا للأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار تحديث لنظام سيارات تويوتا بي زد فور إكس (BZ4X) المُصنعة في الصين، تودّ "المركزية تويوتا" -بوصفها الوكيل الحصري لسيارات تويوتا في المملكة الأردنية الهاشمية- التوضيح أن شركة تويوتا الأم اليابانية (Toyota Motor Corporation) لم تصدر أي تحديث خاص بطرازات تويوتا بي زد فور إكس (BZ4X) المُصنعة في الصين.
علمًا بأن أي تحديثات غير مرتبطة بمراكز الصيانة المعتمدة لدى "المركزية تويوتا"، هي غير مصرح بها من شركة تويوتا الأم اليابانية، وتشكل مخاطر محتملة، ويتحمل العميل المسؤولية كاملة في حال إجرائه أي تحديثات خارج مراكز الصيانة المعتمدة هذه.
ونود التذكير بأن السيارات الكهربائية تعتمد في عملها على الكمبيوترات، وأي تحديث غير مصرح به من قبل شركة تويوتا الأم اليابانية (Toyota Motor Corporation) عن طريق الوكيل الرسمي المركزية للتجارة والمركبات قد يؤدي إلى حدوث أضرار في السيارة، ومنها ما قد يكون خطيرًا. ونشير إلى أن "المركزية تويوتا" غير مسؤولة عن أي سيارات كهربائية مُصنَّعة في الصين تم تنزيل التحديثات عليها من قبل مراكز غير معتمدة.
بالإضافة إلى ذلك، لوحظ في الآونة الأخيرة تداول أخبارٍ مفادها تواصل بعض الأشخاص مباشرةً مع شركة تويوتا الأم اليابانية (Toyota Motor Corporation)، علمًا بأن الجهات الوحيدة والرسمية المصرح لها للتواصل مع الشركات الأم العالمية هم فقط الوكلاء المعتمدين مثل "المركزية تويوتا" في الأردن.
وعليه، ترجو "المركزية تويوتا" من العملاء الكرام التواصل معها دائمًا للتأكد من صحة مثل هذه الأخبار قبل اتخاذ أي إجراء، آخذين بعين الاعتبار بأن الشركة تحرص باستمرار على إطلاع عملائها بآخر المستجدات المتعلقة بالتحديثات الخاصة بمختلف سيارات تويوتا على صفحاتها الرسمية الخاصة بها.
سيتم إشعاركم فور وصول التحديث من الشركة الأم إلى مراكز الصيانة المعتمدة لدى "المركزية تويوتا".
للمزيد من الاستفسارات، يرجى التواصل مع "المركزية تويوتا" على الرقم: 065508080




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