الشواربة: 20 مليون راكب عدد مستخدمي الباص السريع وباص عمان العام الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف أمين عمان يوسف الشواربة أن عدد مستخدمي الباص سريع التردد وباص عمان بلغ 20 مليون راكب خلال العام الماضي.
وقال الشواربة خلال اجتماع نيابي، اليوم الأحد، إن الأمانة تقوم بدعم الراكب الأردني داخل حدود الأمانة بنحو 10 ملايين دينار سنويا.
وأضاف أن هناك خطة استراتيجية لمشاريع النقل تمتد لعشر سنوات إذ تحتاج هذه المشاريع لبنية تحتية ومنظومة متكاملة وهي تتوسع تدريجيا حسب عدد السكان والاحتياجات.
وأشار الشواربة إلى أن الباص سريع التردد وباص عمان يغطيان شبكة تصل إلى نحو 870 كم داخل العاصمة وذلك من خلال 43 خطاً.
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