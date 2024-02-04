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الشواربة: 20 مليون راكب عدد مستخدمي الباص السريع وباص عمان العام الماضي

2/4/2024 6:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف أمين عمان يوسف الشواربة أن عدد مستخدمي الباص سريع التردد وباص عمان بلغ 20 مليون راكب خلال العام الماضي.


وقال الشواربة خلال اجتماع نيابي، اليوم الأحد، إن الأمانة تقوم بدعم الراكب الأردني داخل حدود الأمانة بنحو 10 ملايين دينار سنويا.


وأضاف أن هناك خطة استراتيجية لمشاريع النقل تمتد لعشر سنوات إذ تحتاج هذه المشاريع لبنية تحتية ومنظومة متكاملة وهي تتوسع تدريجيا حسب عدد السكان والاحتياجات.


وأشار الشواربة إلى أن الباص سريع التردد وباص عمان يغطيان شبكة تصل إلى نحو 870 كم داخل العاصمة وذلك من خلال 43 خطاً.


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