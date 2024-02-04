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زين ومؤسسة التدريب المهني شراكة ممتدّة منذ العام 2008

2/4/2024 6:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في إطار حرصها على عقد شراكات فعّالة تخدم مختلف القطاعات، لا سيما تلك التي تسهم في تنمية مهارات الشباب وتحسّن فرصهم في سوق العمل الأردني، ولتواصل تقديم حلول لخفض نسبة البطالة في المملكة؛ جدّدت شركة زين الأردن الشراكة التي تجمعها مع مؤسسة التدريب المهني للعام الـ 16 على التوالي، لتواصل من خلالها عقد دورات تدريبية مجانية للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، وتكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، وصيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية، في مراكز زين المتواجدة في فروع مؤسسة التدريب المهني في عدّة محافظات.
وكانت زين قد بدأت تعاونها مع مؤسسة التدريب المهني في العام 2008 من خلال إنشائها أول مركز للتدريب المجاني على صيانة الأجهزة الخلوية في المعهد الأردني الكوري بمحافظة الزرقاء، وذلك في ظل انتشار أجهزة الهواتف المحمولة الذكية آنذاك وتزايد الحاجة لوجود فنيين ومختصين بمجال صيانة الأجهزة الخلوية، ثم قامت بإنشاء 4 مراكز جديدة تباعاً في فروع مؤسسة التدريب المهني في كل من محافظة الطفيلة، ومحافظة الكرك بمنطقة المرج، ومحافظة إربد بمنطقة حكما، ومحافظة البلقاء في معهد السلط للمهن والحرف التقليدية؛ للعمل على تطوير مهارات الشباب الذين يقطنون هذه المحافظات وتوفير فرص عمل لهم لتحسين مستوى معيشتهم، إضافة إلى مركز "زين" في كلية تدريب وادي السير - الأونروا في العاصمة عمان، حيث تقدّم زين من خلال هذه المراكز دورات تدريبية مجانية مكثّفة في مجال صيانة الأجهزة الخلوية للطلبة الملتحقين بها تستمر 3 أشهر وتشتمل على التدريب النظري والعملي على أيدي مختصين وفنيين، مع منح المتدربين بدل مواصلات، إضافة إلى شهادات معتمدة من التدريب المهني للعمل في المهنة بعد تخرّجهم، ويحصل كل متدرب على حقيبة معدات أولية للانطلاق في سوق العمل.
وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين نحو ضرورة استمرارية تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني في المملكة بما ينسجم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل؛ قامت زين بتوسيع التجربة في مجال التدريب المهني من خلال تعزيز تعاونها مع مؤسسة التدريب المهني، حيث قامت في العام 2020 بإنشاء المركز الأول من نوعه للتدريب على صيانة تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر) في المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا بمحافظة الزرقاء، وذلك في ظل الزيادة الكبيرة في الطلب من قبل المستخدمين على خدمة الفايبر، لما توفره هذه التقنية من سرعات ثابتة وفائقة وبالتالي زيادة الحاجة إلى خبراء وفنيين مختصين في المجال، وعقدت زين حتى نهاية العام 2023، 8 دورات تدريبية للتدريب على صيانة تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر) استفاد منها 59 شاباً وشابة، كما تقوم زين بتشبيك خريجي هذه الدورات مع الشركات العاملة في مجال تقنية الألياف الضوئية، لمساعدتهم على دخول سوق العمل والحصول على فرص وظيفية.
وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه لقطاع الألعاب الإلكترونية من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain eSports Jo)، ونظراً لتزايد انتشار الألعاب الإلكترونية في الوقت الحالي بين الشباب وأهمية هذا القطاع الواعد؛ قامت زين خلال العام الماضي 2023 بإضافة برنامج تدريبي مخصص للتدريب على صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية، إلى جانب الدورات التدريبية للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، بحيث سيتمكّن المستفيدون من هذه الدورات من اكتساب مهارات صيانة العديد من الأجهزة في آنٍ واحد.
ووصل عدد الطلبة الخريجين والمستفيدين من مراكز زين حتى نهاية العام 2023 إلى أكثر من 1800 شاب وشابة بنسبة 70% ذكور و 30% اناث، حيث يعمل حالياً العديد من هؤلاء الخريجين في مراكز صيانة الأجهزة الخلوية، كما أنشأ عدد منهم مشاريعهم الخاصة التي وفّرت مصدر دخل ثابت لهم وأتاحت فرص عمل لشباب آخرين.
وتحرص زين على إطلاق الدورات التدريبية بشكل دوري خلال العام، وتقوم بالإعلان عنها عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلان لتحفيز الشباب والمهتمين للتسجيل والاستفادة من هذه الدورات المجانية بالكامل، التي تساعدهم على اكتساب مهارة وحرفة جديدة تعود عليهم بالنفع والفائدة وتوفر لهم فرص عمل، بما يسهم في خفض نسبة البطالة في المملكة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وواجبها تجاه أفراد المجتمع الذي تنتمي إليه وتتحمّل مسؤوليته، وتماشياً مع الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المُستدامة، التي تتبناها الشركة في مختلف برامجها ومبادراتها.
يذكر بأن زين كانت قد بدأت العام الحالي بإطلاق 3 دورات تدريبية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية والألعاب الإلكترونية، وتكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، في مراكزها المتواجدة في عدّة محافظات بالمملكة، واستقبلت 56 شاباً وشابة.




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