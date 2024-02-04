قوات الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1593 اعتداء بالضفة في يناير الماضي

MENAFN - Al Wakeel News)قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1593 اعتداء بالضفة الغربية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.



وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في بيان، إن المستوطنين سرقوا 47 رأسا من الماشية، و3 جرارات زراعية، إضافة إلى خيمتين.



وأضاف أن قوات الاحتلال استولت على 82 مركبة، كما استولت على 7 تسجيلات كاميرات مراقبة، و15 جرافة وشاحنة، كما تم تسجيل 19 حالة سرقة لأموال ومصاغات ذهبية، والاستيلاء على 60 رأسا من الماشية.

