قوات الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1593 اعتداء بالضفة في يناير الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1593 اعتداء بالضفة الغربية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في بيان، إن المستوطنين سرقوا 47 رأسا من الماشية، و3 جرارات زراعية، إضافة إلى خيمتين.
وأضاف أن قوات الاحتلال استولت على 82 مركبة، كما استولت على 7 تسجيلات كاميرات مراقبة، و15 جرافة وشاحنة، كما تم تسجيل 19 حالة سرقة لأموال ومصاغات ذهبية، والاستيلاء على 60 رأسا من الماشية.
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