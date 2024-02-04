Sunday, 04 February 2024 03:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1593 اعتداء بالضفة في يناير الماضي

2/4/2024 6:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1593 اعتداء بالضفة الغربية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.


وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في بيان، إن المستوطنين سرقوا 47 رأسا من الماشية، و3 جرارات زراعية، إضافة إلى خيمتين.


وأضاف أن قوات الاحتلال استولت على 82 مركبة، كما استولت على 7 تسجيلات كاميرات مراقبة، و15 جرافة وشاحنة، كما تم تسجيل 19 حالة سرقة لأموال ومصاغات ذهبية، والاستيلاء على 60 رأسا من الماشية.


MENAFN04022024000208011052ID1107807155

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث