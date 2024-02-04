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البنك العربي يجدد اتفاقية التعاون مع بنك الملابس الخيري لدعم برنامج يوم اليتيم

2/4/2024 6:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قام البنك العربي مؤخراً بتجديد اتفاقية التعاون مع بنك الملابس الخيري؛ أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وذلك للعام التاسع على التوالي، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير كسوة الملابس لصالح 1200 يتيم على مدار عام كامل من مختلف المحافظات.
وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من استراتيجية البنك العربي المتعلقة بالاستدامة وتحديداً ضمن محور التعاون المجتمعي، من خلال برنامج البنك العربي الخاص بالمسؤولية الاجتماعية "معاً" والذي يقدم البنك من خلاله الدعم للعديد من المبادرات المجتمعية النبيلة الهادفة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم المساعدة للفئات المحتاجة في المملكة. ويسعى البنك من خلال هذا التعاون إلى توفير الملابس والأحذية الجديدة والألعاب لـ 1200 يتيم من مختلف مناطق المملكة وبمشاركة فريق من المتطوعين من موظفي البنك. وإلى جانب الدعم المادي الذي يقدمه البنك لهذه المبادرة سيقوم فريق متطوعي البنك بمساعدة الأيتام باختيار احتياجاتهم من الملابس والأحذية والألعاب المتاحة في صالة عرض بنك الملابس الخيري في عمان وعدد من الصالات المتنقلة في المحافظات.
وفي تعليقه على هذا التعاون، أعرب الدكتور حسين الشبلي، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عن اعتزازه بتجديد الاتفاقية مثمناً دور البنك العربي في تنمية المجتمع المحلي ومساهمته الفاعلة في المشاركة بتحقيق الأهداف التي تسعى لها الهيئة، من خلال تخفيف العبء الاقتصادي على ربات الأسر وإدخال السعادة والبهجة على قلوب الأطفال ضمن برنامج يوم اليتيم والذي من بداية انطلاقه استطاع أن يخدم أكثر من 9000 طفل في مختلف المحافظات.
هذا ويذكر بأن بنك الملابس الخيري يقوم على جمع التبرعات العينية وتقديمها للأسر الأردنية العفيفة المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية من خلال برامجه المختلفة التي تستهدف كافة الفئات المحتاجة من الأيتام المسنين، ذوي الدخل المحدود، والمقبلين على الزواج والذين يتم خدمتهم من خلال صالة الملابس في عمان والكرك.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.




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