كتائب المجاهدين تقصف موقع فجة الإسرائيلي برشقة صاروخية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب المجاهدين إنها قصفت موقع "فجة" العسكري الإسرائيلي برشقة صاروخية، وحققت إصابات مباشرة.
وأضافت كتائب المجاهدين أنها استهدفت في عملية مشتركة بين كتائب القسام تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في منطقة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون، مؤكدة أنها رصدت طائرات العدو تقوم بعملية إخلاء المصابين من الجنود بعد عملية الاستهداف.
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