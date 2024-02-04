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كتائب المجاهدين تقصف موقع فجة الإسرائيلي برشقة صاروخية

2/4/2024 6:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب المجاهدين إنها قصفت موقع "فجة" العسكري الإسرائيلي برشقة صاروخية، وحققت إصابات مباشرة.


وأضافت كتائب المجاهدين أنها استهدفت في عملية مشتركة بين كتائب القسام تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في منطقة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون، مؤكدة أنها رصدت طائرات العدو تقوم بعملية إخلاء المصابين من الجنود بعد عملية الاستهداف.


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