Sunday, 04 February 2024 03:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي إلى البنوك اليوم

2/4/2024 6:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تم تحويل اليوم الاحد مستحقات معلمي التعليم الإضافي الأردنيين والمخيمات ورياض الأطفال والمسائي السوري إلى البنوك .


وأضافت في منشور لها عبر فيسبوك أنه سيتم تسليم الرواتب للموظفين ابتداءً من غداً.


MENAFN04022024000208011052ID1107807150

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث