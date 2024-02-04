التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي إلى البنوك اليوم

التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي إلى البنوك اليوم
التاريخ
2/4/2024 6:10:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تم تحويل اليوم الاحد مستحقات معلمي التعليم الإضافي الأردنيين والمخيمات ورياض الأطفال والمسائي السوري إلى البنوك .
وأضافت في منشور لها عبر فيسبوك أنه سيتم تسليم الرواتب للموظفين ابتداءً من غداً.
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