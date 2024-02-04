صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بإصبع الجليل

صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بإصبع الجليل
التاريخ
2/4/2024 6:10:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دوت صفارات الإنذار في بلدات عدة بإصبع الجليل قرب الحدود مع جنوب لبنان.
وذكر جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت نحو 10 مرات بين المنارة ويفتاح ورمات نفتالي بالجليل خلال ساعة، مؤكدا أنه رصد عمليات إطلاق نار على الحدود مع لبنان.
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