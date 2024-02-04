Sunday, 04 February 2024 03:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بإصبع الجليل

2/4/2024 6:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دوت صفارات الإنذار في بلدات عدة بإصبع الجليل قرب الحدود مع جنوب لبنان.


وذكر جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت نحو 10 مرات بين المنارة ويفتاح ورمات نفتالي بالجليل خلال ساعة، مؤكدا أنه رصد عمليات إطلاق نار على الحدود مع لبنان.

MENAFN04022024000208011052ID1107807149

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث